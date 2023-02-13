Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Bakan Soylu, kentte 10 bin 194 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün 11 kişinin sağ çıkarıldığını söyledi.

Afet koordinasyon masasının etrafında 25 çalışma grubunun bulunduğunu dile getiren Soylu, "AFAD'ın toplam personel sayısı 7 bin 300'dür. Takdir edilir ki 7 bin 300 personelle Türkiye'deki bu büyük afeti veya herhangi bir afeti yönetebilmek mümkün değildir. AFAD, bir koordinasyon kurumudur. Baştan itibaren de bunu ortaya koyuyoruz ve 25 çalışma grubunun her birinin arama kurtarmadan beslenmeye, haberleşmeye, barınmaya, sağlığa kadar birçok paydaşı var." ifadelerini kullandı.j