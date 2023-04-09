İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsüne kurulan konteyner kentin açılışı ve iftar etkinliğinde konuştu. Soylu, depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve başlarını sıcak yuvalarına sokana kadar buradan ayrılmayacaklarını belirtti.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren her şeyle ilgilendiklerini vurgulayan Soylu, vatandaşların sahurda yiyeceği iftarlığa, kahvaltılığa, çocukların eğitimine ve daha pek çok konuya kadar her konuda teker teker ilgilendiklerini kaydetti.

İçişleri Bakanı, İskenderun'daki enkaz olan binaların yüzde 65'ini kaldırdıklarını ve bayrama kadar yüzde 35'lik kısmını da tamamlayacaklarını söyledi. Bayramdan sonra ağır hasarlı binalara başlayacaklarını ve bu süre zarfında konutlar yapıldığını belirtti.

Soylu, İskenderunluların endişe etmemesi gerektiğini ve şehrin geleceği adına birkaç şey söyleyebileceğini ifade etti. Bakan, İskenderun'dan depremin izlerini sileceklerini ve daha güvenli, dirençli, güçlü binalarda yaşamaya devam edileceğini vurguladı.

Kaynak:AA