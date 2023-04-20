Süleyman Soylu, “Deprem bölgesi için ne yapabiliriz? Sorusuna, “Bütün milletimize şükranız. Allah razı olsun. 85 milyon topyekün büyük bir mücadele içerisinde oldu ve her biri burada elinden geleni yaptı karınca kararınca. Ve burada özellikle milletimizin gönerdiği yardımlar… 3 Milyon gıda kolisi dağıttık sadece. Giysi olarak dağıttıklarımız, hijyen paketleri olarak dağıttıklarımız milyonlarca sayıda. Bir bölümü AFAD tarafından alınan, bir bölümü Kızılay tarafından takviye edilen, bir bölümü bağışçılar tarafından gönderilen. Geçici barınmadan kalıcı konuta geçene kadar bu yardım devam etmeli. Kuru gıda devam etmeli.” şeklinde cevap verdi.

En önemli meselenin kalıcı konutlar olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, “Bu konuda çok hızlı davranılıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 300 bin konut 1 yıl içerisinde çok rahat biter. Biz bunu Van’da yapmışız. Elazığ’da da yapmışız.” şeklinde konuştu.

“Depremde 7 fay birden kırıldı” diyen Soylu, “120 bin kilometrelik alanda Hollanda’nın yüzölçümünden daha büyük bir alanda depremle karşı karşıya kaldık. 26 binin üzerinde enkaz var. Tüm kamu araçları bölgede. Çadırlarda kalan insan sayısı 3 milyonu geçti.” dedi.

“Uzun zamandır, dünya bir sağa bir sola gitti şeklinde konuşan Soylu, "Asırlar sonra ilk kez bu topraklar ilk kez yukarı doğru ivmelenmeye başladı. Türkiye yükseldikçe dalgalar sert vurmaya başladı. İlk deneme Gezi Olayları, ikincisi 17 Aralık darbesiydi, sonra 6-8 Ekim olayları. Bundan 80 yıl önceki olayların aynıları. 6-8 Ekim olayları da Türkiye'nin otoritesine yönelik bir saldırıydı. Milli birlik ve bütünlüğe, devletin otoritesine yönelik. 15 Temmuz Darbe girişimi yaşandı. Bu dalganın en tepesiydi. Bütün bu olayları kim tetikliyor Amerika, burada Türkiye kendi özgürlük bandını genişlettikçe dalgaları sertleştiriyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de herkes Aleviyim diyor, çekinmiyor.” diyen Soylu, “İl Emniyet Müdürü Alevisin deyince yalan söylüyorsun diyor. Olamazsın diyor, inanmıyor. Bir valimiz de şahit. Yine Alevi bir kardeşimiz var, onlar da şahit. Bu iklimi çok örselemiş, güveni zedelemişler. Birileri de sürekli istismar oluşturmaya çalışıyor. Aynısını Kürt hadisesinde oluşturmaya çalışmışlar. Yıllarca tetikleyerek bir zemin oluşturmuşlar, ben buna fay hattı diyorum, o doğal olarak tetikleniyor, bu suni olarak. Erdoğan'ın 2002'de Türkiye'yi yönetmeye başladığı andan itibaren bunlara karşı tedbirleri aldı. Alevilik meselesi önderlerinden bir tanesi, biz Ecevit'e dedik ki bir daire başkanlığı kursanız, beni bu işlere karıştırmayın, demiş. Erdoğan, bunların Türkiye'de düşünemeyeceğinden çok fersah fersah adımlar attı.” şeklinde konuştu.

Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan 'Alevi.' notu ile paylaştığı video ile ilgili “Bugüne kadar söylememiş de neden şimdi söylüyor? Alevi Bektaşilikle ilgili bir alt yapı kurulacağı zaman birçok Cemevi temeli atıldı, Türkiye tarihinde ilk bunlar. Bu ülkede Ermeni kaymakam var, Caferi Valimiz var. Şu anda mevcut. Görevlerini rahatça yapıyorlar. Afgan Türkü Valimiz var. Alevi emniyet müdürleri, jandarmaları, genel müdürleri var. Bütün bunlar Türkiye'ye uzak bir durum değil ama bu alanı kendi arka bahçesi olarak değerlendirmek en önemli çıkış noktalarından bir tanesi. Alevi oy alamaz, toplum bunu sorgular diyen biz değiliz, bizim böyle derdimiz de yok. Buradan kendi adına bir mağduriyet oluşturmaya çalışıyor ancak biz bugünleri çoktan geçtik.” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ