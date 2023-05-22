İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP, PKK ile HDP’yi meşru hale getirmeye çalışıp, onun sosyal medya trolleri devreye girince aslında HÜDA PAR’ın terörle iltisaklı olabileceğini anlatmaya çalışıyorlar.HÜDA PAR’ın terör örgütleriyle ilgisi söz konusu değildir.” açıklamasında bulundu.

“Kesinlikle kazanacağız diyorlar, sonra büyük hayal kırıklığına uğruyorlar. Bunu da yıllardır ‘çaldılar’ diyerek ifade ediyorlar.” diyen İçişleri Bakanı Soylu, “Kendi toplumunu, kendi partilerini kandırıyorlar. Bu kadar ahlaktan yoksunlar.” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan çok rahatsız olduğunu söyleyen Soylu, “Bunlar birbirinden nefret ediyorlar. Karşılıklı tavla oynamaya otursalar birbirlerinin çaldıkları pulları takip edemezler.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ