İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, acılı aileye başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Samsun’da meydana gelen sel ve su baskınında yaşamını yitiren Şükrü Köksal’ın kıymetli ailesine, Feride Teyze ve çocuklarına taziye ziyaretinde bulunduk. Şükrü amcamıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

YENİGÜN HABER MERKEZİ