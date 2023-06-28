İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konteynerde kalan depremzedelerle bayramlaştı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Nurdağı ilçesinde gelen Bakan Yerlikaya, Nurdağı Geçici Konaklama Merkezi'nde konteynerde kalan depremzedelerle buluştu.

Afetzedelerle bir süre sohbet edip bayramlarını kutlayan Yerlikaya, konteynerde kalan depremzede Ali ve Ayşe Aydın çiftine misafir oldu.

Bakan Yerlikaya aileyi, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Aydın ailesinin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yerlikaya'dan, depremzede çiftin 9 yaşındaki kızı Özlem'e bayram harçlığı vermesini istedi.

Kaynak: GAZİANTEP (AA)