İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda afet yönetimi toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız."

YENİGÜN HABER MERKEZİ