Kurulan diyaloglar tam da bu noktada içeride olanın, gerçekte ne ve kim olduğunu merak etmemizi sağlıyor. Gece boyunca edilen sohbetlerin sonucu ve olayların seyri ise, izleyenleri şaşkına çevirecek bir niteliğe sahip. Gecenin bir yarısı gelen hırsız; zaman zaman korkarak, zaman zamansa gözyaşlarını tutamayarak içeride kalmaya devam ediyor. Hangisi gerçek, hangisi yalan asla tahmin edemeyeceğiniz oyunda her iki kahramanın başından geçen sırlı maceralar birden fazla duyguyu aynı anda yaşamanıza sebep olacak. İçeridekini anlayanların, içerdekinin de içerisini çözmesi biraz zor. Kadir Özdal ve Makbule Meyzinoğlu'nun başrolünü paylaştığı "İçerdenin de İçerisinde" oyunu 1 Mart’ta prömiyer yaptı ve Mart ayı boyunca Feyk sahnede oynayacak. Nisan ayı boyunca da Aydın, Bodrum ve Kuşaadası’nda izleyicisiyle buluşacak.