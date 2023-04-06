Galatasaray'da Simge'nin "Aşkın Olayım" şarkısıyla tribünlerde popülerlik kazanan İcardi'yi kıskanan Belçikalı Mertens, yakın aile dostu Hadise'den kendisi için şarkı bestelemesini istedi.

Mertens ve eşiyle samimi arkadaş olan Hadise, sık sık akşam gezmelerinde yemeklerde görüntülenirken, ünlü futbolcunun teklifine halen cevap vermediği iddia edildi.

Sarı- Kırmızılılar'ın maçlarını yakından takip eden Hadise, Mertens'in kendisine özel bir şarkı bestelemesi konusunda ısrarlarına devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi