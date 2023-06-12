Icardi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'a mı transfer oluyor? Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardı hakkında Suudi Arabisitan takımı Al Tawoon'a transfer olacağı söylentileri çıktı. Galatasaray'ın gözbebeği gerçekten Suudi Arabistan'a trafnfer mi olacak? İşte gerçekler haberimizde...

Galatasaray'da büyük bir etki yaratan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'a transfer olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan'ın ünlü yayın kuruluşu MBC'nin haberine göre, Icardi'nin Al Taawon'un teklifini kabul ettiği ve 2 yıllık sözleşme karşılığında sezonluk 20 milyon Euro'luk bir ücret alacağı ifade edildi. Ayrıca, sözleşmesinde +1 yıllık aynı maaşla uzatma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi. PSG'nin Icardi'yi Al Tawoon'a kiralayacağı ve sözleşmesinin bitiminde ise Arjantinli golcünün bonservisinin Suudi Arabistan ekibine geçeceği bilgileri de paylaşıldı.

Galatasaray'da büyük bir etki yaratan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin Suudi Arabistan ekibi Al Tawoon'a transfer olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Icardi'nin menajeri, bu iddiaların doğru olmadığını ve oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşma yapmadığını belirtti.

Ancak TRT Spor'un haberine göre, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, oyuncunun herhangi bir kulüple anlaşma yapmadığını ve çıkan transfer haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

Mauro Icardi, PSG'de çıktığı 92 maçta 38 gol kaydetmişti. Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Icardi, bu sezon 26 maçta 23 gol atarak takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.