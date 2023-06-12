Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Bu şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği hakkında hala konuşuluyor.

Galatasaray ile olan 1 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Icardi için sezonun tamamlanmasıyla birlikte taraftarlar yönetimden onun takımda kalmasını istiyor. Bu konuda baskılar artarken, transfer spekülasyonları da sürekli gündemde

Icardi 20 milyon euroluk teklifi Kabul Etti

Suudi Arabistan'ın önde gelen yayın kuruluşu MBC, Mauro Icardi'nin Arabistan ekibi Al Taawon'un teklifini kabul ettiğini duyurdu. Arjantinli yıldızın, toplam 2 yıllık sözleşme karşılığında sezonluk 20 milyon euroyu kabul ettiği belirtiliyor. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesinde +1 yıl uzatma opsiyonunun da olduğu iddia ediliyor. Bu haber, GS taraflar tarafından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Icardi 'nin Menejeri Transfer İddiaları Yalanladı

cardi'nin menajeri Elio Pino, bu iddiaların ardından açıklama yaparak Galatasaray taraftarlarının endişelerini hafifletti. TRT Spor'un haberine göre, Pino, 30 yaşındaki golcünün henüz hiçbir kulüple anlaşma yapmadığını ve çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.