Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray sahasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olurken sarı - kırmızılılar Hakem Kadir Sağlam ve VAR Özgür Yankaya'ya tepkiliydi. Sarı - kırmızılıların Arjantinli yıldızı maçın ardından hakemlere göndermede bulundu.

GALATASARAY'IN 2 GOLÜ VAR'A TAKILDI

Sarı-kırmızılıların 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu gol ofsayt, Mertens'in golü ise elle oynama gerekçeleriyle VAR incelemelerinin ardından iptal edildi.

TEPKİLERİN ODAĞINDA ÖZGÜR YANKAYA VAR

Maçın VAR hakemi Özgür Yankaya verdiği kritik kararlarla gecenin kader adamı oldu.

DK.5 GOL iPTAL: İcardi’nin pasında Kerem’in şutu filelerle buluştu. Ancak VAR, İcardi’nin bir önceki pozisyonda ofsayt olduğunu tespit etti.

DK.30 GOLDEN ÖNCE FAUL VAR MI?: Aleksic’in golünden önce Serdar Gürler’in Kaan’a faul yaptığı yönündeki itirazlar sonuçsuz kaldı.

DK.40 GOL iPTAL: Kazımcan’ın soldan ortasında Mertens topu filelere gönderdi. VAR’daki Özgür Yankaya, Mertens’in topa elle dokunduğu uyarısını yapınca gol geçerli sayılmadı.

DAKiKA 45 PENALTI MI?: Ömer Ali’nin ceza alanında topa elle dokunduğu itirazı yapıldı; VAR hakemi Özgür Yankaya’dan ‘Devam’ kararı çıktı.

DAKiKA 55 PENALTI iTiRAZI: G.Saraylılar, İcardi ile hava topuna çıkan Lima’nın, kolu ile topu uzaklaştırdığı itirazında bulundu. VAR incelemesinin ardından oyun devam etti.

ICARDI SOSYAL MEDYADAN PATLADI

Mücadelede bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, mücadelenin ardından hakemlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Başakşehir'in attığı ikinci golden önce sarı - kırmızılıların tehlikeli hareket nedeniyle yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonu ve Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasında topa elle müdahale etmesinin görüntülerini resmi Instagram hesabından paylaşan Icardi, Türkçe ve İspanyolca olarak, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu...' ifadelerini kullandı.