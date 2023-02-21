KIZI DA DEPREMZEDELER İÇİN EVLERİNİ AÇMIŞTI

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses de birkaç gün önce Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtıklarını duyurmuştu.

Dilan Çıtak Tatlıses, deprem bölgesine sağlık nedeniyle gitmediğini şu sözlerle açıklamıştı: Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım, taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım çok şükür Allah herkesten razı olsun güzel insanlarımız. dedi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Fotoğraf: Instagram