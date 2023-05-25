Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet Tatlıses ile arasında geçen polemiklere bir yenisi daha eklendi. Oğlu Ahmet Tatlıses'i mirastan men etmek için mahkemelik olan türkücü şimide de torunu Mert Tatlıses'i mahkemeye verdi. Dedesi İbrahim Tatlıses tarafından mahkemelik olan Mert Tatlıses, iddiaya göre dedesine ait olan evde 5 yıldır para vermeden ve izni dışında oturuyor.

"Haksız Şekilde İznim Olmadan Oturuyor"

İbrahim Tatlıses, Sarıyer'de bulunan lüks bir sitede bulunan dairesinde izinsiz şekilde 5 yıldır oturan torunu Mert Tatlıses'e dava açtı.

"Kızım Dilan Çıtlak'a Düğün Hediyemdi O Ev"

Geçtiğimiz yıl evlenen Dilan Çıtlak'a düğün hediyesi olarak verdiği iddia edilen ev için İbrahim Tatlıses, torunu Mert'i evden çıkması için defalarca aramış. Telefon görüşmelerinde, "Evden hemen çıkın, kızım Dilan yerleşecek o eve" dediği iddia edildi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar