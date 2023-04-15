Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, "Oyunculuğu bırakacak kadar aşık oldum" sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Mesleğini çok sevdiğini söyleyen Sarıkaya, "Her şeyi bırakıp gideceğim bir dönem oldu. Çalışmadan duramam, mesleğimi çok seviyorum ama çok yükseldiğim bir dönem, şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese okey gelirim dediğim bir dönem yaşadım" ifadesini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi