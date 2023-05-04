Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri temalı 6-12 Mayıs sayısının kapağına yer verilen paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacak ve her yerdeki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek" ifadeleri kullanılmasına tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: 'Yeni hükümet Batı'yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ