İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden yeni şarkılar Funda Arar (Aklımdasın), Hakan Altun (Yalnızım) ve Mustafa Ceceli&Irmak Arıcı (İnsafsız) , 30 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Yapım: Ulus Müzik

Prodüktör&Genel Yönetmen: İskender Ulus

Yapımcı: Funda Ulus

FUNDA ARAR- AKLIMDASIN

Şarkı indirme linki: https://we.tl/t- 7TBZaqHBKv

Söz/Beste:İbrahim Erkal

Düzenleme: Febyo Taşel

Bas: Birkan Şener

Gitarlar: Gültekin Kaçar

Tuşlu Çalgılar: Febyo Taşel

Klarnet: Göksun Çavdar

Ud: Yıldıran Güz

Yaylı Grubu: İstanbul Strings

Perküsyon: Mehmet Akatay

Mix: Daniel Taşel

Mastering: Çağlar Türkmen

Stüdyo: Bomonti

Kayıt: Daniel Taşel

HAKAN ALTUN- YALNIZIM

Şarkı indirme linki : https://we.tl/t- ioAJDWqkA1

Söz/Beste:İbrahim Erkal

Düzenleme: Aydın Kara

Yaylılar : New World Strings

Solo Keman-Yaylı Yazım: Şaban Gölge

Ney : Türker Dinletir

Ud : Özdemir güz

Gitarlar : Altan Turan

Stüdyo: Maestro- EMrec

Mix-Mastering : Utku Ünsal

MUSTAFA CECELİ&IRMAK ARICI- İNSAFSIZ

Şarkı indirme linki : https://we.tl/t- wiC4BWyehA

Söz/Beste:İbrahim Erkal

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Ud,Cümbüş: Ali Yılmaz

Yaylılar: İstanbul Strings

Klarnet: Aykut Sütoğlu

Darbuka, Tef: Erdem Dalkıran

Gitar: Mustafa Ceceli

Mix/Mastering:Koray Püskül

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden dinleyici ile yeni şarkılar buluşmaya devam ediyor. Her biri kendi kulvarının en güçlü isimlerinden Funda Arar (Aklımdasın), Hakan Altun (Yalnızım) ve Mustafa Ceceli&Irmak Arıcı (İnsafsız) , 30 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.