İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden yeni şarkılar Funda Arar (Aklımdasın), Hakan Altun (Yalnızım) ve Mustafa Ceceli&Irmak Arıcı (İnsafsız), 30 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Yapım: Ulus Müzik
Prodüktör&Genel Yönetmen: İskender Ulus
Yapımcı: Funda Ulus
FUNDA ARAR- AKLIMDASIN
Şarkı indirme linki: https://we.tl/t-
Söz/Beste:İbrahim Erkal
Düzenleme: Febyo Taşel
Bas: Birkan Şener
Gitarlar: Gültekin Kaçar
Tuşlu Çalgılar: Febyo Taşel
Klarnet: Göksun Çavdar
Ud: Yıldıran Güz
Yaylı Grubu: İstanbul Strings
Perküsyon: Mehmet Akatay
Mix: Daniel Taşel
Mastering: Çağlar Türkmen
Stüdyo: Bomonti
Kayıt: Daniel Taşel
HAKAN ALTUN- YALNIZIM
Şarkı indirme linki: https://we.tl/t-
Söz/Beste:İbrahim Erkal
Düzenleme: Aydın Kara
Yaylılar : New World Strings
Solo Keman-Yaylı Yazım: Şaban Gölge
Ney : Türker Dinletir
Ud : Özdemir güz
Gitarlar : Altan Turan
Stüdyo: Maestro- EMrec
Mix-Mastering : Utku Ünsal
MUSTAFA CECELİ&IRMAK ARICI- İNSAFSIZ
Şarkı indirme linki: https://we.tl/t-
Söz/Beste:İbrahim Erkal
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Ud,Cümbüş: Ali Yılmaz
Yaylılar: İstanbul Strings
Klarnet: Aykut Sütoğlu
Darbuka, Tef: Erdem Dalkıran
Gitar: Mustafa Ceceli
Mix/Mastering:Koray Püskül
Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.
Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.
3 bölümden oluşan albümden dinleyici ile yeni şarkılar buluşmaya devam ediyor. Her biri kendi kulvarının en güçlü isimlerinden Funda Arar (Aklımdasın), Hakan Altun (Yalnızım) ve Mustafa Ceceli&Irmak Arıcı (İnsafsız), 30 Haziran Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulacak.Kaynak: Bülten