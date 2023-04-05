KADİR GECESİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇI?

2023 yılında Kadir Gecesi, 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayının 26. gecesi eda edilecek. Bu durumda Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi akşamına denk geliyor.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Ramazan ayının son on günü içerisinde rastgele bir gece değil, özel bir gece olarak belirlenmiştir. Kadir Gecesi'nin önemi, aşağıdaki nedenlerden dolayı vurgulanır.

Kuran'ın İndirildiği Gece: Kadir Gecesi, Kuran'ın ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail vasıtasıyla indirilmeye başladığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam dininin temel kaynağı olan Kuran'ın indirildiği bir gece olması, Kadir Gecesi'nin büyük bir önem kazanmasını sağlar.

Bin Aydan Daha Hayırlı: Kuran'da, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Bu da geceye verilen önemi artırır.

Duaların Kabul Edildiği Gece: Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği bir gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu gece ibadetlerini artırarak dua edenlerin duaları kabul olabilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ