14 Nisan’da Disney+ta yayına girecek filmin geçtiğimiz gün yayınlanan fragmanı sosyal medyada gündeme oturdu. 12 saat boyunca trend listelerinde yer alan eğlenceli fragman şimdiden kahkaha dolu bir filmin geleceğinin sinyallerini veriyor.

Disney+ta yayına girecek yeni orijinal komedi filmi için İbrahim Büyükak'ın gelinlik giydiği sahne sosyal medyanın gündemine düştü. Filmin 12 saat boyunca trend listelerinde yer alan eğlenceli fragmanına ünlü komedyen İbrahim Büyükak'ın gelinlik giydiği sahne damga vurdu.

İbrahim Büyükak'ın yazıp, oynadığı filmde gelinlik giydiği sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü komedyenin gelinlikli hallerini görenler 'Çok güleceğiz belli', 'Gelinlik çok yakışmış', 'Bomba gibi geliyorlar', İbrahim Büyükak bize büyü mü yaptın be teaser'a bile gülüyoz' gibi yorumlarda bulundular.

YENİGÜN HABER MERKEZİ