Disney+ basın bültenine göre; Oyuncu İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği, başrollerini Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca ile paylaştığı komedi filmi ‘Özür Dilerim’ 14 Nisan’da Disney+’ta izleyici ile buluşuyor.

Yayınlanan ilk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken filmde, bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır ve bir yolculuğa çıkar. Asıl macera burada başlamaktadır...

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği filmde, başrol oyuncularına Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi usta ve genç oyuncular eşlik ediyor. ‘Özür Dilerim’ 14 Nisan Cuma günü Disney+’ta yayında.

Filmin Konusu

Bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır. Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar.