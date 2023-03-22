Her yıl olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı Üsküdar Kaymakamlığına resmi yazıyla bilgi verdi. Ramazan etkinliklerinde konser planlaması olmadığı, elektronik imzalı resmi yazıda “konser” ifadesi kullanılmadığı halde sonradan üretilen imzasız sahte bir belge ile Üsküdar Belediyesi mahkemeye başvurdu. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SONRADAN ÜRETİLEN İMZASIZ BELGE PAYLAŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı aynı sahte belgeyi resmi hesabından paylaştı. Oysa Üsküdar Mimar Sinan Meydanında düzenlenen Ramazan etkinliğinin ayrıntı programı belliydi. Programda gündüz 16.00-18.00 saatleri arasında çocuk sokak oyunları, 18.00-18.30 saatleri arasında ney taksimi, 18.30-19.20 arasında kültür ve tasavvuf sohbetleri, iftar sonrası ise tasavvuf dinletisi, bazı günler de geleneksel formuna uygun tiyatrolar yer alıyordu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in iddia ettiği gibi, ne yakındaki hastanede yatanları, ne de kütüphanedekileri rahatsız edecek bir konser gürültüsü olmayacaktı. Geleneksel forma uygun olarak özellikle semai sohbetleri geleneği yeniden hayat bulacak, Zihni Göktay gibi ustaların direklerarası geleneği icra edilecekti.

PROTOKOL HÜKMÜ AÇIK

Ayrıca Üsküdar Belediyesi ile 13.04.2021 tarihinde imzalanan ‘Üsküdar Hakimiyeti Milliye Çarşısı, Meydan ve Zeminaltı Otopark İşi Ortak Kullanım Protokolü’nün 74’üncü maddesinde ifade edildiği gibi, “Bu protokolün 2’inci maddesinin proje başlığında tanımlanan çarşı binası hariç tüm meydan, rekreasyon, peyzaj ve gezinti alanlarının her türlü hüküm ve tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır” deniliyordu.

İBB’NİN MALZEMELERİ KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE ALINDI

Ancak tüm bu gerçeklere, İBB’nin alanda yetkisi kesin olmasına rağmen, Üsküdar ilçe zabıta ekipleri tarafından meydan işgal edilip, kurulum yapılan sahne ve malzemeler alanda bulunan kimliği belirsiz kişilerce alındı. İBB Hukuk Müşavirliği, tarafından bahse konu yürütmeyi durdurma kararına gerekli itirazlar yapıldı. İtirazın sonucuna göre İstanbulluların uğrak noktası Üsküdar’da geleneksel Ramazan etkinlikleri hayata geçirilecek.

ÜSKÜDAR’DAKİ HUKUKSUZLUKLAR 2019’DAN BU YANA SÜRÜYOR

Üsküdar’daki hukuksuzluklar, benzeri keyfi davranışlar 2019 yılından bu yana devam ediyor. 16 milyon İstanbullunun ortak kullanım alanı olan İstanbul Boğazı ve eşsiz manzarasıyla tüm sahil hattını işgallerden kurtarmak için kararlı olan İBB, Üsküdar’da engellemelerle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında bu yana Üsküdar Salacak sahilindeki yasa dışı işletmelerin işgaline son vermek için hareket geçti. Ancak Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir avuç işletmeciye sahip çıktı. İşgalciler korunup kollandı.



10 KAÇAK İŞLETMEDEN 7’Sİ HALEN KORUNUYOR

İBB, Kız Kulesi ve tarihi yarımada manzaralı Salacak sahilinde görüntüyü kapatan, halkın yürüyüş yollarını işgal eden 10 kaçak işletmeden 3’ünün yıkımını gerçekleştirdi. Ancak geri kalan 7 kaçak işletme, yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Mahkeme süreçleri İBB lehine devam ederken, İstanbullulara ait sahilde, kanunsuz faaliyet gösteren çay bahçesi, kafe, lokanta, büfe gibi kaçak yapıları korumak için son alarak Üsküdar Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı alelacele imar plan değişikliği yaparak, işgalcileri korumaya aldı. Üsküdar Belediyesi’nce imar planı değişikliği yapıldı. Bakanlık tarafından değişiklik hemen onaylandı. Buna göre plan değişikliği yapılan 431 adadaki 4 kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan 3 işletme korumaya alındı.

İBB HEP YASALAR NE DİYORSA ONU YAPTI

İBB başından bu yana yetkisi çerçevesinde hareket etti. Yasal yollara başvurdu. Kaçak yapılar için İBB Emlak Müdürlüğü, Üsküdar Kaymakamlığına resmi yazıyla tahliye talebinde bulundu. Yasal talebe yanıt verilmedi. Yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz etti. İBB’ye ait tapulu arazi üzerindeki kaçak yapılar için benzer kararlar verildi. Mahkeme süreci devam ederken bazı kaçak yapıların özel çevre koruma bölgesinde olduğu iddia edildi. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yetkili olduğu ve bu kaçak işletmelerin Yapı Kayıt Belgesi aldıkları gerekçe gösterildi. İstanbul’un en güzel noktalarından biri olan Salacak Sahilini işgallerden kurtarmaya kararlı olan İBB, mahkeme süreçlerinin tamamlanmasını bekliyor. Kararlar çıkar çıkmaz yıkımlar kaldığı yerden devam edecek.