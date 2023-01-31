Sultanbeyli 100. Yıl Spor Kompleksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğiyle hizmete girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “300 Günde 300 Proje” maratonu kapsamında Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmete alınan yaklaşık 40 dönümlük kompleksi, İBB Spor Okulları öğrencileriyle birlikte hizmete açtı. Yüzlerce çocuğun, ellerindeki Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturduğu açılışta konuşan İmamoğlu, küçük yaşlarda başlayan sporun hayatının kendisine kazandırdığı niteliklere örnekler verdi. “İstiyoruz ki; sizler sağlıklı olun, sporla kalın, sporcu olun” diyen İmamoğlu, “İlla yarın iyi bir futbolcu olmayabilirsiniz, iyi bir tenis oyuncusu olmayabilirsiniz ya da başka bir branş… Ama doktor da olsanız, öğretmen de olsanız, belediye başkanı da olsanız, bugün o yaşadığınız bu güzel eğitimlerin hepsi, size çok büyük katkılar sunacak. Bunu hiç unutmayın. Onun için lütfen buralara gelin ve bizimle beraber olun, iyi eğitimler alın. Hayata sağlıklı bakın” ifadelerini kullandı.

“BURADA 150 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BİR YATIRIM VAR”

İstanbul'u sporla dönüştürmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan İmamoğlu, bu kapsamda 2036 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı İstanbul'a getirmek amacıyla yoğun bir çalışma içinde olduklarına dikkat çekti. Bu anlamda kente yeni spor tesisleri kazandırmanın dışında da parametreler olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bunun içinde ne var? Bunun içinde çok çalışmak var. Bunun içinde centilmenlik var. Bunun içinde oyunu oyunun kuralına göre oynamak var. Bütün eğitimi aldığınızda, aslında çok saygın, demokrat ve sağlıklı bir toplum da oluyorsunuz” şeklinde konuştu. Türkiye’de spor eğitimi veren en büyük kurumun İBB olduğunu aktaran İmamoğlu, “300 günde 300 proje kapsamında açılan bu tesisi de gerçekten bugün gururla izliyorum. Burada, yaklaşık 150 milyon liranın üzerinde bir yatırım var. Bu kompleksin isminin de ‘100. Yıl Spor Kompleksi olması da tam da Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına yakışan bir adım olmuştur” dedi.

“MİLLETİMİZİN PARASINI HARCARKEN KILI KIRK YARAN BİR ANLAYIŞA SAHİBİZ”

“Bu yolculuğun başından beri ortak akılla, bizimle beraber her masada bulunduğu için değerli Sultanbeyli Belediye Başkanımıza, bu kararların verilmesinde, ortak kararın oluşmasında bulunduğu katkıdan dolayı hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, Sultanbeyli ilçesi özelinde yaptıkları çalışmaları özetledi. İstanbulluların parasını verimli ve doğru şekilde kullanmanın yolunun ortak akıldan geçtiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Bu bağlamda, İstanbul'da 39 ilçemizde de özenli bir çalışmayla, halkımızın bereketli parasını en bereketli şekliyle İstanbul'un her yöresine yaymakta ve bu hizmeti sunmakta kararlıyız. Çünkü biz, milletimize hesap vermeyi bilen, milletimizin parasını harcarken de kılı kırk yarıp, ona gözünün nuru gibi bakan bir yönetim anlayışına sahibiz. Bundan da asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasetin sandıkta bittiğini, sonrasında esas olanın halka hizmet olduğunu ve bu yolculukta da halka hesap vermek zorunda olduğumuzu bilen bir kültürden geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“CUMHURİYET’TE YÖNETİCİLER, HADLERİNİ BİLİRLER VE VATANDAŞLARINA SAYGIDA KUSUR ETMEZLER”

Kamu kurumlarını yöneten yöneticileri düzene sokanın Cumhuriyet rejimi olduğunu belirten İmamoğlu, “Cumhuriyet’te yöneticiler, hadlerini bilirler ve vatandaşlarına saygıda kusur etmezler. Ona layık olmak, benim hayatımın en önemli prensiplerinden biridir. Onun için Cumhuriyet çok değerlidir, çok özeldir. Onun için Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Onun için sonuna kadar Cumhuriyet’e sahip çıkmak, onu demokrasiyle ve adaletle taçlandırmak hepimizin boynunun borcudur” diye konuştu. Kompleksin açılışında dünden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Sevgili çocuklar, sevgili gençler sizlerin buradaki emekleri, varlıkları, bizim geleceğe olan güvenimizi arttıracaktır. Sayının artması, birlikte size katkı sunmamız, sizlerin varsa ihtiyaçları, onları karşılamamız; varsa size sunmamız gereken diğer eğitimler, onları da karşılamamız, sorumluluğumuzdur. İnşallah bu güzel başlangıç, bize dünya ve olimpiyat şampiyonlarını kazandıracak, memleketimizin her insanını gururlandıracak, ailelerimizi mutlu edecek bir geleceğe ulaşsın” dedi.

KESKİN’DEN İMAMOĞLU’NA “ORTAK PROTOKOL” TEŞEKKÜRÜ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Keskin de yapılan ortak kullanım protokolü gereği, İBB ile birlikte işletecekleri bilgisini paylaştı. Tesisin 2000 metrekaresinin İBB’nin, 12 bin 500 metrekaresinin de kendilerinin kullanımında olacağını aktaran Keskin, “Açık alanları da yine İBB ve Sultanbeyli Belediyemizin kullanımında olacak şekilde güzel bir protokol imzaladık. Bu vesileyle Büyükşehir Belediyemize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir protokolle, kıymetli Sultanbeylilere ve misafirlerimize güzel bir tesisi armağan ediyoruz. Yapımına önceki dönem İBB Başkanımız Sayın Mevlüt Uysal döneminde başlandığı için, kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. İnşaatını devam ettirip tamamlayan ve gerçekten güzel bir tesis ilçemize kazandıran ve bugün açılışını birlikte yaptığımız İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve kıymetli ekibine teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

İBB VE SULTANBEYLİ BELEDİYESİ ORTAK İŞLETECEK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da konuşmasında, açılışı yapılan kompleksle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İBB tarafından yapılan ve toplam 38 bin 969 metrekare alana sahip olan tesisin stat bölümü, yapılan protokol gereğince Sultanbeyli Belediyesi tarafından işletiliyor. Komplekste, Sultanbeyli Belediyesi kullanımında 68x105 metre ebatlarında, 3250 kişilik tribün kapasiteli 1 futbol sahası, 2 hakem odası, 4 soyunma odası, 2 antrenör odası, 9 derslik, 22 ofis, 1 atıcılık alanı, 3 kulüp odası, 1 ilk yardım alanı ve mescit yer alıyor. İBB kullanımında ise, 3 adet tenis kortu, 1 fitness salonu, 1 stüdyo salon, 2 kapalı halı saha ve 16 soyunma odası bulunuyor.”

KADIN FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA İLK MAÇIN BAŞLAMA DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, programın ardından spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Tenis kortları ve fitnes salonlarında genç sporcularla buluşan İmamoğlu, başarı dileklerini iletti. İmamoğlu, kadın futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, Keskin ile beraber tesisteki ilk maçın başlama düdüğünü çaldı.