İstanbul Planlama Ajansı, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türk Psikologlar Derneği işbirliğinde yapılan İyi Gelen Buluşmalar serisi Kahramanmaraş depremi sonrasında yaşadığımız kriz süreci ile birlikte bölgede ve İstanbul’da gönüllülük yapan gençlerin deneyimlediği psikolojik sorunları çözüm yollarını tartışmak hedeflenmektedir.

1 Nisan 2023 tarihinde Esenler Gençlik Ofisi`nde düzenlenecek eğitim Klinik ve Endüstri/Örgüt Psikologu Prof. Dr. Duysal Aşkun Çelik tarafından gerçekleştirilecek. Deprem sonrası birçok insanımızı etkileyen psikolojik kriz ortamında “Zor Gelen Duyguları Konuşabilmek” başlığı ile yapılacak seminerde birçok vatandaşımızın yaşadığı uyuyamama, nefes darlığı, rutin faaliyetleri sürdürmekte ve günlük hayatın getirdiği sorumlulukları gerçekleştirmekte zorlama durumlarına sebep olan stres, korku, kaygı vb. duyguları anlama, tanıma, ifade etme ve düzenleme becerilerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Deprem sonrasında her türlü korku, endişe, kaygı ve diğer tüm olumsuz duygular günlük yaşamımızı ileri derecede etkiliyor ve bu duyguların konuşulmaması, herhangi bir şekilde ifade edilmemesi duyguların azalmasından ziyade daha da şiddetlenmesine ve sonuç olarak panik ataklara, uykusuzluklara, enerji düşüklüğüne ve daha da önemlisi iş yaşamı dahil günlük işlevlerin yerine getirilmesine neden oluyor. Eğitimde bu sorunlarla nasıl başedilececeği konuşulacaktır. Buluşmada bu soruların cevabı günlük yaşamdan örnekler verilerek tartışılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ