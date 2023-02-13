Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi derinden etkileyen ve yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen depremle ülke olarak sarsıldık. Hepimizin yüreği, bu bölgelerde yaşayan depremzedelerle birlikte atıyor. El birliğiyle, yürek birliğiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’daki Lojistik Merkezi’nde yardım çalışmaları büyük bir özveriyle yürütülüyor.

Atölyelerde Depremzedelere Giysiler Dikiliyor

İBB Şehir Tiyatroları depremin hemen ardından oyunlarını ikinci bir duyuruya kadar iptal etti. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu atölyelerinde, bu saatten itibaren depremzedeler için giysiler dikilmeye başlandı. İBB Şehir Tiyatroları teknik ekipleri, depremin ilk gününden itibaren deprem alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla hazır bulundu. Gerek Yenikapı’da gerek deprem bölgesinde görev almak üzere İBB Şehir Tiyatroları personeli, gönüllülük esasıyla çalışmalara dâhil oldular.

İBB Şehir Tiyatroları Yenikapı Lojistik Merkezi’nde

İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları 10 Şubat Cuma günü Yenikapı Lojistik Merkezi’ne giderek hem atölyelerimizin hazırladığı yardımları tasnif ederek tırlara yüklediler hem de çalışanlara moral desteği verdiler. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın koordine ettiği yardım çalışmasına; Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu ve Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak ve Emrah Özertem’in yanı sıra sanatçılar Levent Üzümcü, Bennu Yıldırımlar, Hülya Karakaş, Tuğçe Açıkgöz, Özge Özder, Hüseyin Köroğlu, Bensu Orhunöz, Sevil Akı, Ali Gökmen Altuğ, Nihat Alpteki, Aslıhan Kandemir, Deniz Yeşil Mavi, Müge Akyamaç, Şehnaz Bölen Taftalı, Erkan Sever, Ersin Umulu, Senan Kara Tutumluer, Yıldıray Şahinler, Yunus Erman Çağlar katıldılar.

“Gençlerin çalışması beni umutlandırdı”

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever basın mensuplarına yaptığı açıklamada: “Burada çok güzel organize olmuş bir ekip var. Teşekkür ediyorum buna emek verenlere. Biz de tiyatromuzu kapattık. Her türlü sanatsal faaliyetimizi durdurduk. Buraya geldik. Sanatçı arkadaşlarımızla buradaki kardeşlerimize destek olmak için. Gençleri burada harıl harıl çalışırken görmek çok umutlandırdı beni. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyorum. Biz seyircimize şunu iletebiliriz. Özellikle iç çamaşırı, kadın hijyen, çocuk hijyen bezler. Isıtıcı yerine soba istiyorlarmış. Elektrik yok, ısıtıcı kullanılamıyor. Soba bulmaya çalışacağız şimdi. Uzun süre tok tutan gıdaya ihtiyaç varmış. Yani uzun süre açlık hissetmememize sebep olan mesela ton balığı gibi gıdaya ihtiyaç var. Bunlara çok acil ihtiyaç varmış. Çadır, çadırların altına serilebilecek malzemeler, halılar. Ben 1999 depreminde kayıplar vermiş bir insan olarak söylüyorum. Herkes her şeyi bugün yapıyor. Ama 1,5-2 ay sonra burada bazı şeyler unutuluyor. İşte biz hepimiz o zaman devreye girmeliyiz. Şehir Tiyatrosu olarak elimizden gelen neyse yapmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımıza moral vermeye geldik” dedi. (YHM)