İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İETT'nin 2022 yılı faaliyet raporu sunuldu.

İBB Meclisi nisan ayı toplantısının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet, 2022 yılı İETT Faaliyet Raporu'nu sundu.

Demet, İstanbul'da, toplu ulaşımın yaklaşık yüzde 53'ünün lastik tekerlekli ulaşımla gerçekleştiğini söyledi.

Bir önceki yıl yüzde 60 olan bu oranın, raylı sistem ağının uzamasıyla yolculuk sayısının artmasına rağmen şu an yüzde 53 seviyesinde olduğunu belirten Demet, "Planlanan raylı sistem yatırımlarının hayata geçmesiyle lastik tekerlekli ulaşım oranının, önümüzdeki yıllarda daha da düşeceği öngörülmektedir." dedi.

İETT olarak filolarında 2 bin 613 otobüs, 696 metrobüs ve Adalar'daki 120 elektrikli araç olmak üzere toplam 3 bin 429 araçları bulunduğunu dile getiren Demet, Özel Taşımacılık Filosu olarak ise 2 bin 111 Özel Halk Otobüsü ve 930 kooperatif aracı olmak üzere toplam 3 bin 41 araç olduğunu ifade etti.

Demet, İETT'nin yıllık yolculuk sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artışla 422 milyondan 628 milyona yükseldiğini, özel taşımacılıkla beraber toplam yolculuk sayısının 1 milyar 250 milyona ulaştığını aktararak, 2022'de otobüs ve metrobüslerle yıllık 239 milyon kilometre yapıldığını, özel taşımacılıkla beraber bu rakamın 475 milyon kilometreye ulaştığını anlattı.

İETT otobüslerinin ve metrobüslerin arızalarından bahseden Demet, "10 bin kilometrede tespit ettiğimiz arıza sayısı bir önceki yıl 3 iken 2022'de 3,2 olarak gerçekleşmiş olmasına rağmen, bazı arızaların araç sefere çıkmadan garajda tespit edilmesiyle sefer gerçekleşme oranımız son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Filo yaşımız 9,5'e düşmüş olacak"

İrfan Demet, otobüs alımına ilişkin yarın ihale yapılacağını belirterek, "Otobüs filomuzu güçlendirmek ve filomuzu gençleştirmek amacıyla yarın yapılacak ihaleyle 12 metre uzunluğunda 120 adet İETT standartlarında, tüm teknolojik donanımların da bulunduğu yeni otobüs alımını gerçekleştireceğiz." bilgisini verdi.

İETT'nin filosuna bu yıl yüksek kapasiteli 92 metrobüs, 120 solo otobüs, 50 Adalar'da kullanılan elektrikli taşıt Adamini olmak üzere 262 yeni aracın ekleneceğine dikkati çeken Demet, "Yeni otobüs yatırımlarımız tamamlandığında, metrobüs filo yaşımız 9,5'ten 8'e, tüm filo yaşımız ise 10,5'ten 9,5'e düşmüş olacaktır." diye konuştu.

İETT'nin 2022'de 8 milyar 930 milyon 384 bin 474 lira gideri, 6 milyar 709 milyon 682 bin 438 lira geliri olduğunu belirten Demet, "Açığın finansmanı ise 2 milyar 220 milyon 702 bin 36 lira olarak gerçekleşmiştir." dedi.