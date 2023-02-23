10 kat ve üzerindeki yapılar hariç dileyenler bu çalışmaya binatespiti.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurabilir. Basın mensupları Bakırköy’de örnek bir çalışmayı yerinde takip etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bina tespit başvuruları artıyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ekipleri, İstanbul Bakırköy’deki yarım asırlık binada risk ölçümü yaptı. İBB’nin uzman ekipleri binanın kolonlarındaki beton ve demir kalitesine baktı. 6 katlı 12 daireden oluşan Gül apartmanında hızlı tarama yöntemiyle bina incelemesine katılan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Özlem Tut, çalışmanın detaylarını anlattı. Hızlı tarama yöntemi ile bina incelemesinin İmamoğlu döneminde başladığına dikkat çeken Özlem Tut, 3 yıldır bu yöntemle binaları incelediklerini söyledi.

6 ŞUBATTAN BU YANA 85 BİN TALEP GELDİ

Özlem Tut, bina inceleme yöntemine ilk başvurduklarında belediyenin bina sakinlerini ziyaret ettiğini ve izin almaya çalıştığını ancak çoğunun kabul etmediğini belirtti. Kahramanmaraş depreminden sonra İstanbullularda ciddi bir endişe oluştuğuna dikkat çeken Tut,: Biz bu süre içinde 107 bin binayı ziyaret edip inceleme izni istedik ancak bu zamana kadar 29 bin bina bize inceleme izni verdi. Bugün itibarıyla toplam 85 bin başvuru aldık. Bunların hepsine cevap vereceğiz. Yaşamış olduğumuz depremlerden sonra çok fazlaca hassasiyet oluştu. Bu başvuruları sıralamayla değerlendirmeye alıp bütün binaları inceleyeceğiz.”dedi.

Bu hızlı tarama yönteminin 10 kat üzeri binalar için uygulanamadığına dikkat çeken Özlem Tut, yeni düzenlemeyle birlikte artık kiracıların ve 2000 yılı sonrası yapılan binalar için de talep alabileceklerini belirtti. Özlem Tut, “Ancak bildiğiniz gibi 2000 yılı öncesi inşa edilmiş yapılar bizim kırılgan yapı stokumuzu oluşturuyor. Bu yapıları önceliklendirerek başvuruları değerlendireceğiz” diye konuştu.

GÜNDE 150 BİNAYA BAKILACAK

İBB kentte bina incelemelerini hızlandırdı. Toplamda 50 kişilik ekiple günde ortalama 150 binaya hızlı tarama testi yapan İBB ekipleri, talepleri hızlıca sonuçlandırmayı planlıyor. Binada ortalama bir buçuk saat işlem yapan ekipler, daha sonra zemin etüt raporlarına da bakarak ortalama 2 günde binanın risk durumunu belirliyor.

318 BİNAYA 4 BİN 500 LİRA KİRA YARDIMI

İBB daha önce yaptığı hızlı tarama testi sonucunda D ve E grubu dahi çıkmayan, hiçbir deprem yükü kapasitesi taşımayan, durduğu yerde çökme ihtimali bulunan 318 bina tespit etti. Belediye bu binaların kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve hızlıca tahliyelerini sağlamak için 4 bin 500 lira kira yardımı yapıyor. Bu binalarda bulunan hem ev sahipleri hem kiracılar bu kira yardımından faydalanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

İstanbullular oturduğu binanın riskli olup olmadığını öğrenmek için binatespiti.ibb.istanbul internet adresinden başvuru yapabiliyor. İBB, Bina Tespiti testlerini tamamen ücretsiz yapıyor. Başvuru sonrası İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı’na bağlı uzman ekipler binaya gidiyor. Zemin üstü katta 5 kolonda sıvaları kaldırıyor. Bir cihaz yardımıyla betonun sertliği ölçülüyor. Röntgen cihazı ile kolon içindeki demirler sayılıyor ve çapına bakılıyor. Kolonların yerleri ve genişlikleri belirleniyor. Uzman ekipler o bölgenin zemin ölçümlerine de bakarak binaya bir not veriyor. Bu not İBB’nin belirlediği A,B,C,D ve E sınıfına göre ayrılıyor. A grubu binalar depreme en dayanıklı binalar olurken, E sınıfı en riskli bina grubuna giriyor. İBB bu tespit çalışmalarını tamamen ücretsiz yapıyor. İBB’nin bu yaptığı hızlı tarama testi bina sahiplerine sadece dayanıklılık hakkında bilgi vermeyi amaçlıyor. İBB’nin yaptığı hızlı tarama testi sonucunda bina riskli çıkarsa, İBB yetkilileri bina sahiplerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisanslı firmalarına yönlendiriyor.

HIZLI BİNA TARAMASI NE DEMEK?

Kolon sıvası kaldırılarak beton çekici okuması, kolon betonunun sıyrılarak donatı çapı ve korozyon belirlemesi, kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınarak kat planının çıkarılması, donatı tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi, yapının dış ölçülerinin ve düzensizliklerinin tespiti işlemleri yapılarak veri toplanıyor. Elde edilen verilen bir algoritma ile analiz edilerek her bina için deprem güvenlik oranının tespiti yapılıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi