6 Şubat günü yaşadığımız iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgedeki çocuklarımız da unutulmadı. Depremden hemen sonra ilgili tüm birimleriyle Hatay’da çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), depremden etkilenen çocuklarımızın yaşadıkları zorlukları bir nebze olsun hafifletmek amacıyla çocuklara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

“YUVAMIZ SAMANDAĞ” KREŞİNDE ZİL ÇALDI

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, afet bölgesindeki bebek ve çocuklarımız için ayni desteklerin yanı sıra kreş ve psikolojik destek çalışmalarını da yürütüyor. Bugüne kadar ayni destek kapsamında; 2 bin koli bebek giysi, 22 bin koli bebek bezi, 5 bin koli bebek maması, bin 500 koli oyuncak, 8 bin 700 koli çocuk giysi ve 94 adet bebek arabası Hatay’a gönderildi.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün çocukların depremin etkilerinden biran da olsa kurtulmaları ve kendilerine özel alanlar olması için özveriyle oluşturduğu “Yuvamız Samandağ” atölyesi, 18 Şubat’ta açıldı. Bir çocuk kreşinde olması gereken herşey ‘Yuvamız Samandağ Çocuk Etkinlik Merkezi’nde de bulunuyor. ‘Yuvamız İstanbul’dan neredeyse hiçbir farkı yok. Oyuncaklardan boyama kitaplarına, okuma kitaplarından ders kitaplarına kadar herşeyin düşünüldüğü kreşte, aynı zamanda psiko-sosyal eğitimler de veriliyor. Atölye ve grup etkinliklerinin yanı sıra çocukların kendi aralarında dayanışmayı yükseltecek çalışmalarla depremin etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden 3 meslek elemanı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden de 4 personel görev yapıyor. ‘Yuvamız Samandağ’ kreşinde 19’u erkek, 11’i kız çocuğu olmak üzere 30 çocuk bulunuyor.

0-4 yaş aralığında 5 çocuk,

5-8 yaş aralığında 2 çocuk,

9-11 yaş aralığında 12 çocuk,

11-16 yaş aralığında 11 çocuk.

‘Yuvamız Samandağ’, çadır kentte kalan çocukların yanı sıra komşu evlerden katılım sağlayan çocuklara da ev sahipliği yapıyor. Civar evlerden ve çadırlardan gelen ortalama 8-15 yaş aralığındaki 20 çocuk da atölye çalışmalarına katılıyor.

‘Yuvamız Samandağ’da serbest çağrışım içeren etkinlikler yapılıyor. Çocuklarla birlikte sürdürülen atölyenin içeriği, çocukların ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanıyor.

Sürdürülen atölyelerde:

Serbest çağrışım resim atölyesi,

Toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi,

Hamur işi hayvanlar alemi atölyesi,

Hasar gören kitapların rehabilitasyonu atölyesi,

Bilgi paylaşımı atölyesi,

İşbirliği atölyesi,

HOP oyun atölyesi ile işbirliği,

Sinema Samandağ atölyesi,

Okuyan ve yazan Samandağ atölyesi,

Serbest zaman çalışmaları (futbol, yer oyunları, şarkı söyleme etkinliği vb.) gerçekleşiyor.

ORHANGAZİ FERİBOTU’NDA ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ

11 Şubat’ta Hatay İskenderun’a ulaşan Orhangazi-1 Feribotu içerisindeki ‘Çocuk Etkinlik Merkezi’nde, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı da 4 personeli ile 3-8 yaş ve 9-15 yaş arası çocuklara yönelik faaliyetler yürütüyor. Konaklama desteğinin de sağlandığı feribotta bugüne kadar 78 çocuk etkinliklerden faydalandı. Çocukların, psikolojik olarak desteklenerek süreci en az zararla atlatmalarına ilişkin grup çalışmaları düzenleniyor.

Feribotta çalışmalar çocuk, yetişkin ve yaşlı olmak üzere tüm yaş gruplarına yönelik yürütülüyor ama özellikle çocuklara yönelik çalışmalarda, temelde sakinleşmeleri ve gelişimlerinin sağlıklı devam etmesini sağlamak amaçlandı. Bu kapsamdaki çalışmalarda öncelikle uzman psikologlar tarafından kreşte serbest gözlem yapılarak travma tepkilerinin yoğun olduğu gözlenen çocukların aileleri ile birlikte psiko-eğitimler gerçekleştirildi. Ebeveynlere, travmanın beklenen tepkilerinin ne olduğu ve çocuklarda bunun nasıl izlenebileceği, neler yapılabileceği bilgisi verildi. Çocuklarla serbest oyun zamanları oluşturuldu. Oyunun, çocuğun dili olduğu bilgisi ışığında bazen bire-bir oyunlar oynandı, bazen de sosyal olarak akranlarıyla iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla grup oyunları tercih edildi. Grup oyunlarının sosyal gelişimlerini ve akran iletişimlerini oldukça beslediği gözlendi. Kinetik kum, oyun hamuru gibi oyun araçlarıyla regüle olmaları sağlandı. Okul çağındaki çocukların ders çalışabileceği bir alan oluşturuldu ve bu konuda ders kaynağı sağlanmaya çalışıldı. Gemide bulunan kitaplık bölümü ‘yetişkin-çocuk’ kitap bölümleri olarak düzenlendi ve her yaş grubuna hitap eden kitapların yer alması sağlandı. Ayrıca, gemideki peluş oyuncakları çocuklar kendileri seçerek aldı.

BOYAMA SETİ, DERGİ VE OYUNCAK GÖNDERİLİYOR

Hem İskenderun Orhangazi-1 Feribotu içerisindeki Çocuk Etkinlik Merkezi’ne hem de Yuvamız Samandağ Çocuk Etkinlik Merkezi’ne boyama seti, Yuvamız İstanbul dergisi ve oyuncak gönderiliyor. Etkinlik merkezlerine 84 bin oyuncak daha gönderilecek.

Kadınlar, yaşlılar ve çocuklarla çeşitli eğitici etkinliklerin yapılacağı “Eğitim Çadırları” ile ilgili planlamalar da devam ediyor.

KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Hatay’da çocuklara yönelik İBB Kültür etkinliklerine başladı. Etkinlikler, mobil ekiplerle de en ücra noktalara kadar yaygınlaştırılacak. Deneyimli ekiplerimiz, özellikle travma ve post travma devrelerini dikkate alarak etkinlik belirliyor. Hatay’da, köylerdeki çocuklar da dahil atölyeler yaparak, uzun vadede sürdürülebilir-gezici programlar oluşturuldu. Bölgenin şu an ki yapısı ve yerleşimine göre 3 bölge oluşturuldu. Birinci bölgede çalışmalara başlandı. Gezici ekiplerle hem çocuklara etkinlikler düzenleniyor hem de depremzedelerle yakın irtibat kuruluyor. Böylece, sürekli bölgede olunarak, iyileştirme sürecinin bir parçası olmak amaçlanıyor.

İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi öğrencileri de depremden etkilenen kardeşleri için ‘Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe’ sloganıyla oyuncak ve kitap kampanyasına öncülük ediyor. 5 Mart’ta çocuk oyunlarıyla perdelerini açacak Şehir Tiyatroları, hediye oyuncak ve kitap kampanyasını başlatacak. Çocuklarımızın dayanışmasının güzel bir örneği olacak kampanyada, İstanbul’da yaşayan çocuklar hediye paketlerine hem kitap veya oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu ekleyebilecek. Ayrıca, Şehir Tiyatroları oyunları da deprem bölgesine gidecek. Sanatın iyileştirici gücünü etkin kılmak için öncelikle anne ve çocuklara yönelik başlayacak oyunlar, uzun vadede yetişkinler için de sahnelenecek.

HAYAL GÜCÜ ÇOCUK OYUN PARKI (HOP) ÇOCUKLARA GÖTÜRÜLDÜ

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı da Hatay’da HOP (Hayal Gücü Oyun Parkı) projesi ile çalışmalarını yürütüyor. ‘Oyun İstanbul’ markası altında ‘şehirlerde erken çocukluk’ programı kapsamında geliştirilen HOP, çadır kentlerde hizmet veriyor. Merkezi Hatay’da olan, ilk etapta dört kişilik profesyonel ekip ve iki araçla yapılan çalışmalarda, seyyar oyun alanları çocuklara götürülüyor. HOP ekibi, haftanın 5 günü bu sabit alanlarda çocuklarla bir araya geliyor. Haftanın 2 günü de alanlara erişimi olmayan köyler ve şehrin dış kısımlarındaki çocuklarla buluşuyor. Seyyar oyun alanları ile profesyonellerin gözleminde çocuklara oyun oynama ve yaşanan felaketten bir nebze olsun uzaklaşma fırsatı sağlanıyor. Travma belirtileri gösteren çocuklar da pedagog ve psikologlara yönlendirilerek yardım alması sağlanıyor.

İMAMOĞLU’NDAN ZİYARET

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremden etkilenen çocuklar için Hatay’da kurulan HOP oyun parkının ilk etkinlik gününde alanı ziyaret etti. Ayrıca, müzikli masallar atölyesine de katılarak çocuklarla bir araya gelen İmamoğlu, onların biraz olsun yaşadıklarından uzaklaşıp, neşe ile oyun oynadıkları anlara ortak oldu.

HOP NEDİR?

HOP, herhangi bir yerin, kısa süreliğine bir oyun alanına dönüştürülmesi prensibiyle işleyen bir program. Spor sahası, küçük bir yeşil alan, bir sokak ya da kapalı alanları seyyar oyun alanlarına dönüştüren HOP, çocukların algılarını geliştirerek, keşif duygularını hareketlendirecek unsurlar taşıyor. Çocukların oyununu desteklemek için basit ve hafif malzemelerin etkinlik alanına bırakılması ile küçük çocukların istekleri doğrultusunda malzemelerle oynamaları sağlanıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi