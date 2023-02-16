İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını tamamladı. 3.234 personel, 1.232 iş makinesi ve hizmet aracıyla yardım, temizlik ve konaklama gibi hayati hizmetleri, AFAD’ın koordinasyonunda çok sayıda şehirde sürdürülüyor. İBB’nin 514 personeli de bölgede gönüllü olarak AFAD koordinasyonunda çeşitli görevlerle bölgede çalışıyor.

557 KİŞİ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

İBB İtfaiye Arama Kurtarma Grubu ile İSKİ ve İBB İştirakleri, 557 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardı. Ayrıca AFAD gönüllüsü olarak bölgeye giden personelimiz de 95 kişinin canlı olarak kurtarılmasında çeşitli arama kurtarma ekiplerinde görev alarak destek oldu.

TÜM İMKANLAR DEPREMZEDELER İÇİN

İBB’nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında, Yenikapı ve Kartal’da oluşturulan yardım merkezlerinde çalışmalar 24 saat esaslı sürdürülüyor. Yardım kampanyasına bugüne kadar 28 bini aşkın kişi ve kurum bağış yaparak katkı sağladı. Bugüne kadar 23 bini aşkın gönüllü de Yenikapı’daki yardım merkezinde çalıştı.

Deprem bölgesine 411 tırla 6 milyon yiyecek içecek, giyecek gibi birçok ürün gönderildi. Ayrıca, 65 tır Pet Su Hamidiye bölgeye sevk edildi. 2,8 milyon adet 0.5 litre, 284 bin adet 1,5 lt, 35bin adet 5 lt su gönderildi. 38 tır ile de 3 milyon 800 bin adet 50 gr’lık Akdeniz tipi besleyici ekmek, 200 bin adet altın çörek, 63 bin adet bebe bisküvisi, 4 bin glütesiz ekmek bölgeye sevk edildi.

6.000 kişi yemek kapasiteli yemek tırı, günlük 15.000 mobil ekmek fırını Antakya’da hizmet veriyor. İhtiyaçlar doğrultusunda bölgede mutfak kurulumu ilçe ekipleri ile koordineli bir şekilde değerlendiriliyor.

Deprem bölgesine 359 yardım aracı ve 50 konteyner gönderildi. Yardım araçlarının 311’i Hatay, 15’i Adıyaman, 13’ü Kahramanmaraş, 11’i Gaziantep, 7’si Malatya, 1’i Adana, 1’i de Şanlıurfa’ya gönderildi. Hatay’a 251 bin 840 koli, Hatay dışında ise toplam 52 bin 459 koli desteği gönderildi. Toplam koli desteği 304 bin 299 koliye ulaştı.

İBB tarafından deprem bölgesine şu ana kadar 8 milyon 12 bin 283 adet ürün gönderildi. (battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, hijyen ürünleri bebek bezi, bebek giyim, çocuk giyim, çorap, gıda, giyim, havlu, mat, pil, elektronik ürün ısıtıcı, ıslak mendil, oyuncak yastık, bebek masası)

299 bin 128 koli (battaniye, uyku tulumu, isitici, elektronik alet, fener, lamba, hijyen ürünler, bebek ürünleri, giyim ürünleri, termal ürün mat, isitici su vd.), 30 bin ekmek, 187 Çadır, 91 jeneratör, 1 kazıcı yükleyici iş makinesi bağışı tırlar aracılığıyla yola çıktı.

Bölgeye muhtelif donanım ve yetkinlikte araç ve teçhizat sevk edildi. Hatay’da 1.500 m2’lik Barınma Alanı, 1.500m2’lik Lojistik Depo Alanı, 300 m2 Koordinasyon Merkezi kuruldu. 100 m2 İBB AKOM Revir Alanı, 175 m2 Ofis alanı kurulacak. İskenderun’da 150 m2 depo Alanı, 100 m2 Barınma ve Ofis Alanı kurulacak. Samandağ’da ise 100 m2 Depo Alanı ile 50 m2 Barınma Alanı kurulacak.

İSKİ ekipleri, bölgenin hasarlı su ve kanalizasyon altyapısını incelemek, hasar tespit çalışmalarını yapmak ve onarım ihtiyaçlarını belirlemek üzere 7 kişilik İSKİ ekibi gönderdi. İSKİ Ekibi, Antakya’da çöken su isale hattını onardı.

İBB iştiraki İSTAÇ’ın 108 kişilik kent temizlik ekibi de 28 temizlik aracıyla şehirde hijyeni sağlamak için görev yapıyor.

Bölgenin çadır, soba, ısıtıcı, konserve gıda ürünleri, termal içlik, hijyen malzemeleri, yetişkin bezi, bebek bakım ve gıda malzemelerine olan ihtiyacı ise devam ediyor.

Bölgeye sağlanan diğer lojistik destekler ise şunlar:

140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş, 5 mobil WC toplam 26 konteyner, 14 mobil şarj istasyonu, 7 kendinden enerjili aydınlatma direği kurulumu, 4’ü mobil 40 sabit uydu İBB wifi ile toplam 44 noktada yayın hizmeti, 11 kişilik bilgi işlem ve telekomünikasyon ekibi, 107 zabıta personeli ve 15 hizmet aracı,

ÇADIRKENTLER OLUŞTURULDU

İBB; Antakya, İskenderun ve Samandağ’da kurduğu çadır alanları depremzedelere sıcak ve güvenli bir barınma olanağı sağlıyor. İskenderun’da 21, Samandağ’da 15, Antakya’da 64 büyük çadır kuruldu. 110 çadırlık çadır kent de Samandağ Deniz Stadyumu’nda oluşturuldu. 440 kapasiteli 10 tane çadır ise bölgede kurulacak olan Sahra Hastanesinde kullanılmak üzere AFAD’a teslim edildi. Toplam çadır kapasitesini hızlıca 1.000 adede çıkarılacak satın alma yapıldı. Ayrıca, toplam 800 çadır dağıtıldı.

YAŞAM VE REHABİLİTASYON ALANI FERİBOT

Hatay’daki afetzedeler için konaklama hizmeti verecek Orhangazi feribotu İskenderun’da misafirlerini ağırlamaya başladı. Osmangazi gemisi de Mersin, Antalya, İzmir ve İstanbul illere gitmek isteyen insanları tahliye etmek için ilk seferine çıktı. Gemi; Mersin ve Antalya limanları sonrası Çeşme limanında da misafirlerimizi tahliye ederek an itibariyle Çanakkale Boğaz seyrini tamamladı ve sefer sonu olan İstanbul limanına devam ediyor.

Yaşam ve rehabilitasyon alanı olarak tasarlanan Orhangazi gemisinde 3 öğün 1.200 kişilik yemek çıkartabilecek mutfak, duş ve tuvaletler, revir ve psikolojik danışma odaları, bir tanker yakıt yer alıyor. Her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde donatılan gemide 1200 kişi misafir edilmeye başladı.

Birçok ince detayın düşünüldüğü gemide kreşten sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine kadar birçok hizmet veriliyor. Cerrah, pediatri, dahiliye ve psikiyatri uzmanları ile psikologların hazır bulunduğu feribot içerisinde, afetten etkilenen çocuklar için oyun alanları da oluşturuldu. Gemide, mürettebat, sağlık personeli, psikolog, şoför, mutfak personeli, güvenlik personeli ve kreş öğretmeni ile toplam 109 personel afetzedelere destek olmaya başladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİLİYOR

Hasar tespiti amaçlı; Deprem bölgesine 312 yardım aracı ve 40 konteyner gönderildi. 35 mühendis / tekniker Maraş’a uçakla indi, AFAD yönlendirmesi ile hasar tespiti çalışmalarında Gaziantep’te görev alıyor. 15 şoförlü araç yine AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmalarında Gaziantep’te görev alıyor. İlk teknik ekip Antep’ten dönüş uçağına bindi, yeni bir 33 kişi Antep’e ili devam ettirmek üzere bu sabah gitti.

CHP’Lİ BELEDİYELER DE GÖREV BAŞINDA

14 CHP’li ilçe belediyesi ile bölge için yardım süreci koordine ediliyor. Şu ana kadar; battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, jeneratör, hijyen malzemesi barındıran 742 tır yola çıktı. 410 Araç ve iş makinası ile 2.020 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik personel bölgeye gönderildi.

Toplam 21 aşevi Hatay’da farklı lokasyonlarda 90 bin 500 kişiye yemek desteği veriyor. Hatay/Antakya/Defne: 2200 kapasite, Hatay/Antakya/Defne: 1600, Hatay Antakya/Defne: 1800, Hatay/Antakya/Odabaşı:1100, Hatay/Merkez:1800, Hatay Merkez: 1500, Adıyaman Merkez: 1500, İskenderun: 10 bin, Defne: 15000, Antakya:3000, Defne: 3 bin, Samandağ: 3 bin, Malatya: 10 bin, Arsuz: 6 bin, Defne: 6 bin, Samandağ 6 bin, Mobil aşevi 2, İskenderun: 5 bin ve Antakya: 7 bin

AFAD koordinasyonunda her ilçeden 6’şar mimar ve mühendis hasar tespiti için görevlendirilirken, 3er şoförlü araç da ayrıca görevlendirildi.

DİĞER HİZMETLER

• Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden bölgeye ulaşmak isteyen yardım personeli hareketliliği dikkate alınarak Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattı 24 saat işletme formatına geçirildi.

• AFAD’dan gelecek olan ek talepler ivedilikle değerlendirilerek iş birliğine devam edilecek.

• 500 ekstra gönüllü personel İBB grubu içerisindeki belgeli gönüllü çalışan arasından tespit edildi. İhtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere bekletiliyor.

• STK’larla bölge ihtiyaçları doğrultusunda işbirliği fırsatları değerlendirilmeye devam ediyor. Yardım kampanyamız kapsamında ayni yardımlar toplanmaya devam ediyor.

İBB Yurtları’nda kalan ve bölgede ikamet eden tüm gençlerimizin durumu takip ediliyor. Toplam 432 gencimizden halen ulaşılamayan 5 (3’ü enkaz altında, 22si hakkında kesin bilgi alınamıyor), diğer tüm gençlerimizin ve ailelerinin sağlık durumu iyi.

• İBB, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerimizde görevli çalışanlarımızın bölgedeki yakınları hakkında da bilgiler toplanmakta ve acil durumu olanlara destek veriliyor.

CAN DOSTLARIMIZ DA UNUTULMUYOR

Toplam 4 tane K9 sertifikalı köpeğin arama kurtarma çalışmalarına destek verdiği İBB İtfaiyesi, birçok can dostumuzu da enkaz altından sağ çıkardı. İBB, bölgede 7 veteriner bölgede görevlendirildi. Antakya Sevgi Parkında kurulan, ameliyat imkânı da bulunan klinikte veteriner hekimler tarafından hayvanlar tedavi ediliyor. Depremden etkilenen hayvan dostlarımıza Hatay’ın ilçelerinde mama dağıtımı da yapılmaya başlandı. (YHM)