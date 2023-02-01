İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 7’nci Kent Lokantası’nı Sultanahmet’te açtı. Alemdar Mahallesi Yerebatan Cadddesi Salkım Söğüt Sokak’ta açılan Kent Lokantası’nın ilk tabldotlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı.

“BUGÜNE KADAR 310 BİN KİŞİ FAYDALANDI”

Bugüne kadar kademeli olarak açtıkları 6 Kent Lokantası’ndan şimdiye kadar yaklaşık 310 bin kişinin faydalandığını belirten İmamoğlu, “Muhteşem bir şey bu. Bugün açtığımız yer, Sultanahmet'e yakın bir yer. Beni en çok sevindiren tarafı, öğrencilerimize yakın. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, bir de buralarda çok yakında yurtlar var. Yurtların da varlığı önemli. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yoğun bir genç nüfus buradan faydalanacaktır. Öğrencilerimiz hem lezzetli hem böyle güzel hanımefendilerin servisleriyle buluşacaklar. Sağ olsun onlar da bizim buradaki simgemiz. Kent Lokantalarını kadınlara emanet ediyoruz. Kent Lokantalarımız genç arkadaşlarımızın bütçelerine de katkı sunsun istiyoruz” dedi. İmamoğlu, öğle yemeğini de çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan bir grupla yedi.

SADECE KADINLAR İSTİHDAM EDİLİYOR

Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor. Sayıları 7’ye ulaşan Kent Lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Avcılar ve Sultanahmet’te hizmet veriyor.