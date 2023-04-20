IBAN Numarası Nedir?

Bankalar tarafından her müşteriye verilen özel bir numara olan IBAN numaraları sayesinde insanlar istedikleri kişiye havale, EFT gibi yöntemler kullanarak para yatırmakta veya karşı taraftan para almaktadırlar. IBAN numaraları 26 haneden oluşur. İlk iki hane ülkemizin uluslararası kodu olan “TR” harfleridir. IBAN numarasını günlük hayatta bu kadar önemli hale getiren diğer bir konu ise kesinlikle hız unsurudur. Girilen numara doğruysa alıcının adı ve soyadı ile eşleşir. İşleminiz de böylece birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olur.

IBAN Numaramı Nasıl Öğrenebilirim?

IBAN numarasını bilmeyen ya da unutan kişiler için, birçok yolla IBAN numarası öğrenme hizmete sunulmuştur. IBAN numarasını öğrenmek için:

-Bankanıza bizzat uğrayarak şubelerden öğrenebilirsiniz.

-Hesabınızın bulunduğu bankanın çağrı merkezinden yardım alabilirsiniz

-Bankanızın internet sitesinden öğrenebilirsiniz. “Hesabım" menüsünden IBAN'a ulaşmaktır.



Görüldüğü üzere, IBAN numarası öğrenmek oldukça kolay olduğu için, size verilen IBAN numarasını unuttuğunuz anda rahat bir şekilde iletişim yolları aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

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