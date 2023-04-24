İBAN Numarası Kaç Haneli Olur?

İBAN, Dünyadaki tüm banka hesapları içinde yalnızca bir hesabı işaret eden; rakam ve harflerden oluşur. Her hesabın bir IBAN’ı vardır ve bir İBAN, yalnızca bir hesabı işaret eder. Bir İBAN, en fazla 34 basamaktan oluşur. İBAN’ın ilk dört hanesi, iki haneli ülke kodu ve iki haneli kontrol rakamıdır.

Kontrol rakamı, İBAN’ın doğru ve geçerli olup olmadığını gösterir. İBAN’ın bundan sonraki kısmı, ulusal banka hesap numarasını içerir. Bu bölüm, İBAN’ın toplam uzunluğu 34 haneyi aşmayacak şekilde her ülke tarafından serbestçe belirlenebilir. Ülkemizin İBAN uzunluğu 26 hane olarak belirlenmiştir.

İBAN Nasıl Öğrenilir?

İBAN'ı hesabınızın bulunduğu banka şubesinden, çağrı merkezinden veya bankanın internet sitesindeki hesaplama araçları aracılığıyla temin edebilirsiniz.

İBAN, bir müşteriye ait hesap numarasını tanımlar. Dolayısıyla, müşterinin para transferine konu olan her hesabı için bir İBAN’ı vardır. Bir müşterinin birden fazla hesabı olabileceği için birden fazla İBAN’ı da olabilir.

İBAN Doğrulaması Nedir?

İBAN doğrulaması, İBAN’ın standarda uygun formatta oluşturulup oluşturulmadığını kontrol eder. Bir başka ülkeye ya da bankaya para transferi yapmak isteyen bir müşteri, alıcının İBAN'ını gönderici bankaya verdiğinde, transfer yapılmadan önce alıcının İBAN'ı gönderici banka tarafından kontrol edilir. İBAN hatalı ise, para karşı bankaya gönderilmez ve hatalı işlem yapılması en başta engellenir. Para transferinden önce yapılan İBAN doğrulaması sadece geçerli bir İBAN kullanıldığını göstermekte, kişi ile hesap numarasını eşleştirmemektedir.

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