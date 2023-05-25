Hyundai'nin 2023 modelleri hangi fiyat etiketlerine sahip? En çok satan modelinin fiyatı ne oldu? Dikkat çeken tasarımlarıyla Hyundai'nin lüks segment araçları ne kadar tutuyor? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası, Hyundai'nin 2023 araç fiyat listesi ile şimdi karşınızda!

Hyundai'nin 2023 Model Arabaları için Fiyat Listesi: Her Bütçeye Uygun Seçenekler

"Hyundai'nin 2023 modelleri hangi fiyat etiketlerine sahip? En çok satan modelinin fiyatı ne oldu? Dikkat çeken tasarımlarıyla Hyundai'nin lüks segment araçları ne kadar tutuyor? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası, Hyundai'nin 2023 araç fiyat listesi ile şimdi karşınızda!"

2023 Model Yılı Hyundai i10 Fiyatları

İlk olarak, kompakt boyutları ve ekonomik fiyatıyla öne çıkan Hyundai i10'un 2023 model yılı fiyatlarına bir göz atalım. Şehir içi kullanıma uygun tasarımı ve etkileyici yakıt ekonomisiyle i10, dikkat çekici özellikleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

1.0 MPI 67 PS Jump modeli, benzinli motor ve manuel şanzımanla birlikte 445.000 TL fiyat etiketiyle geliyor.

Aynı motorlu ve AMT şanzımanlı versiyonu ise 472.000 TL liste fiyatına sahip.

1.2 MPI 84 PS Style modeli, benzinli motoru ve AMT şanzımanıyla birlikte 519.000 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.

Son olarak, 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk modeli, AMT şanzıman ve özgün iki tonlu renk seçeneğiyle 557.000 TL liste fiyatına sahip.

Hyundai'nin bu uygun fiyatlı ve etkileyici özelliklere sahip i10 modelleri, otomobil piyasasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Hyundai'nin bir diğer popüler modeli olan i20'nin 2023 model yılı fiyat listesi:

2023 Model Yılı Hyundai i20 Fiyatları

Kullanışlı özellikleri ve modern tasarımıyla dikkat çeken Hyundai i20'nin 2023 modelleri de farklı motor ve şanzıman seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

1.4 MPI 100 PS Jump modeli, benzinli motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle 545.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Otomatik şanzımanlı aynı motor versiyonu ise 625.000 TL liste fiyatına sahip.

1.4 MPI 100 PS Style modeli, benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla 635.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Daha donanımlı olan 1.4 MPI 100 PS Style Plus modeli, otomatik şanzıman seçeneği ve 670.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

1.4 MPI 100 PS Elite modeli, otomatik şanzımanı ve premium özellikleriyle 700.000 TL liste fiyatına sahip.

Son olarak, 1.0 T-GDI 100 PS Style modeli, benzinli motor, DCT şanzıman ve 675.000 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Hyundai i20, geniş model yelpazesi ve uygun fiyat seçenekleriyle her türlü bütçeye ve ihtiyaca cevap verebiliyor.

Hyundai'nin sedan sınıfındaki iddialı modeli Elantra'nın 2023 model yılı fiyatları:

2023 Model Yılı Hyundai Elantra Fiyatları

Spor tasarımı, konforlu iç mekanı ve gelişmiş sürüş özellikleriyle Hyundai Elantra, 2023 model yılında da iddialı. Farklı motor ve şanzıman seçenekleriyle kullanıcılara geniş bir seçim yelpazesi sunan Elantra'nın fiyatları şöyle:

1.6 MPI 123 PS Style modeli, benzinli motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle 790.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

1.6 MPI 123 PS Style Comfort modeli, benzinli motoru ve CVT şanzımanıyla 900.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

En donanımlı model olan 1.6 MPI 123 PS Elite modeli ise, benzinli motor ve CVT şanzıman seçenekleriyle 1.075.000 TL liste fiyatına sahip.

Hyundai Elantra, şık tasarımı ve konforlu sürüş deneyimi ile her zaman olduğu gibi 2023 model yılında da dikkat çekiyor.

Hyundai'nin performans odaklı modeli olan i20 N'in 2023 model yılı fiyatı:

2023 Model Yılı Hyundai i20 N Fiyatları

Hyundai'nin performans serisi N'in üyesi olan i20 N, güçlü motoru ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. 2023 model yılında da iddiasını sürdüren i20 N'in fiyatı şu şekilde:

1.6 T-GDI 204 PS modeli, benzinli motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle 970.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Hyundai i20 N, güçlü performansı ve sportif tasarımı ile otomobil tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Detaylı bilgi ve diğer Hyundai modellerinin fiyat listesi için [web sitesi linki] adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hyundai'nin kompakt SUV modeli Bayon'un 2023 model yılı fiyat listesi :

2023 Model Yılı Hyundai Bayon Fiyatları

Kompakt boyutları ve SUV rahatlığı ile dikkat çeken Hyundai Bayon, 2023 model yılında da kullanıcılarına geniş bir seçim yelpazesi sunuyor. Bayon'un yeni model yılı fiyatları şöyle:

1.4 MPI 100 PS Jump modeli, benzinli motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle 655.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Otomatik şanzımanlı aynı motor versiyonu ise 684.000 TL liste fiyatına sahip.

1.4 MPI 100 PS Style modeli, benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla 725.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

1.4 MPI 100 PS Elite modeli, otomatik şanzımanı ve premium özellikleriyle 805.000 TL liste fiyatına sahip.

Son olarak, 1.0 T-GDI 100 PS Style modeli, benzinli motor, DCT şanzıman ve 785.000 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Hyundai Bayon, kompakt SUV segmentinde sunduğu geniş seçenekler ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Detaylı bilgi ve diğer Hyundai modellerinin fiyat listesi için [web sitesi linki] adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hyundai'nin bir diğer popüler SUV modeli olan KONA'nın 2023 model yılı fiyatıları:

2023 Model Yılı Hyundai KONA Fiyatları

Hyundai KONA, geniş iç hacmi, sportif tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. 2023 model yılı için belirlenen KONA'nın fiyatı şu şekilde:

1.0 T-GDI 120 PS Style modeli, benzinli motor ve DCT şanzıman seçeneğiyle 865.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Hyundai KONA, SUV segmentinde sunduğu geniş seçenekler ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Hyundai'nin premium SUV modeli Tucson'un 2023 model yılı fiyat listesi:

2023 Model Yılı Hyundai Tucson Fiyatları

Modern tasarımı, yüksek donanım seviyesi ve geniş iç hacmi ile dikkat çeken Hyundai Tucson, 2023 model yılında da geniş bir model yelpazesi sunuyor. Yeni model Tucson'un fiyatları şöyledir:

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus modeli, benzinli motor ve DCT şanzıman seçeneğiyle 1.230.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Aynı modelin RLED ve FPS özelliklerine sahip versiyonu ise 1.240.000 TL liste fiyatına sahip.

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line modeli, benzinli motor ve DCT şanzımanıyla 1.515.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Dizel motorlu versiyonlardan 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime modeli, DCT şanzımanı ve 1.210.000 TL liste fiyatına sahip.

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite modeli, dizel motoru ve DCT şanzımanıyla 1.355.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus modeli, 4x4 özelliği, dizel motor ve DCT şanzıman seçenekleriyle 1.520.000 TL liste fiyatına sahip.

Hibrit motor seçeneği bulunan 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus modeli ise, otomatik şanzıman ve 1.750.000 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Hyundai Tucson, geniş motor ve donanım seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Hyundai'nin üst segment SUV modeli Santa Fe'nin hibrit versiyonunun 2023 model yılı fiyatı listesi:

2023 Model Yılı Hyundai Santa Fe Hibrit Fiyatları

Hibrit teknolojisi ile yüksek yakıt verimliliği ve çevre dostu bir sürüş sunan Hyundai Santa Fe Hibrit, 2023 model yılında da otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Yeni model yılı için belirlenen Santa Fe Hibrit'in fiyatı şu şekilde:

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Progressive modeli, hibrit motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 2.225.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Hyundai Santa Fe Hibrit, lüks SUV segmentinde sunduğu yüksek donanım seviyesi ve hibrit motor seçeneği ile dikkat çekiyor.

2023 Model Yılı Hyundai KONA Elektrik Fiyatları

Elektrikli motoru, yüksek menzili ve çevre dostu sürüşü ile dikkat çeken Hyundai KONA Elektrik, 2023 model yılında da geniş bir seçim yelpazesi sunuyor. Yeni model yılı için belirlenen KONA Elektrik'in fiyatları şu şekilde:

100 kW Progressive modeli, elektrikli motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 1.010.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

150 kW Progressive modeli, daha yüksek güçlü elektrikli motor ve otomatik şanzımanıyla 1.165.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Hyundai KONA Elektrik, elektrikli araç segmentinde sunduğu geniş seçenekler ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Hyundai'nin tamamen elektrikli ve yenilikçi modeli IONIQ 5'in 2023 model yılı fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

2023 Model Yılı Hyundai IONIQ 5 Fiyatları

Elektrikli motoru, modern tasarımı ve geniş iç hacmi ile dikkat çeken Hyundai IONIQ 5, 2023 model yılında da elektrikli araç sektörünün öne çıkan modelleri arasında yer alıyor. Yeni model yılı için belirlenen IONIQ 5'in fiyatları şu şekildedir:

125 kW 4x2 Progressive modeli, elektrikli motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 1.515.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

239 kW 4x4 Progressive modeli, daha yüksek güçlü elektrikli motor ve otomatik şanzımanıyla 2.265.000 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Hyundai IONIQ 5, elektrikli araç segmentinde sunduğu geniş seçenekler ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor.

Hyundai'nin yenilikçi ve geniş iç hacimli modeli STARIA'nın 2023 model yılı fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

2023 Model Yılı Hyundai STARIA Fiyatları

Konfor ve geniş iç hacim sunan Hyundai STARIA, 2023 model yılında da aileler ve büyük gruplar için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor. Yeni model yılı için belirlenen STARIA'nın fiyatı şu şekildedir:

2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite modeli, dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle 1.160.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Hyundai STARIA, geniş iç hacmi ve konforu ile dikkat çekiyor.

Hyundai'nin güçlü ve pratik kamyonet modeli H-100'nin 2023 model yılı fiyat listesi aşağıdaki gibidir:

2023 Model Yılı Hyundai H-100 Kamyonet Fiyatları

İşinizi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlanan Hyundai H-100 Kamyonet, 2023 model yılında da yük taşımacılığı sektörünün vazgeçilmez araçlarından biri olmaya devam ediyor. Yeni model yılı için belirlenen H-100 Kamyonet'in fiyatı şu şekildedir:

2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı modeli, dizel motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle 540.000 TL fiyat etiketi taşıyor.

Hyundai H-100 Kamyonet, güçlü motoru ve geniş yük kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Yenigün Haber Merkezi