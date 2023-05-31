Hyundai Motor Grubu ve LG Energy Solution (LGES), Amerika'da EV pil hücresi üretimi için ortak bir girişimin imzasını attı. Hyundai Motor Grubu ve LGES, elektrikli otomobillerin pillerini üretmek ve grubun Kuzey Amerika'daki elektrifikasyon stratejisini daha da hızlandırmak için fabrikaya çok fazla önem veriyor.

Yeni fabrika için 4,3 milyar doların üzerinde bir yatırım yapan ortaklar, yüzde 50'şer eşit hisseye sahip olacak. Yeni ortak girişimin yıllık üretim kapasitesi 30 GWh olup, yılda 300.000 adet EV üretimini destekleyebilecek. Tesis, şu anda yapım aşamasında olan Hyundai Motor Grubu Metaplant America'nın yanında yani Georgia, Bryan County'de kurulu olacak. Fabrika, en erken 2025 yılı sonunda pil üretimine başlamayı planlıyor.

Hyundai Mobis, tesisteki hücreleri kullanarak pil paketlerini bir araya getirecek ve ardından bunları Hyundai ve Genesis EV modellerinin üretimi için grubun Amerika’daki üretim tesislerine tedarik edecek. Yeni tesis, bölgede istikrarlı bir pil arzı oluşturmaya yardımcı olacak ve markanın Amerika pazarında artan EV talebine hızlı yanıt vermesine olanak tanıyacak.

Hyundai Motor Grubu ve LG, elektrifikasyondaki iş birliğine devam ederek ortaklık bağlarını güçlendirmeyi planlıyor.

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