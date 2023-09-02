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Türk Lirasının hızla değer kaybetmesi, ülkemizin otomobil pazarını da doğrudan etkilemektedir. Bu makalede, otomobil endüstrisindeki son gelişmeleri ele alacak ve Hyundai'nin 2023 model makyajlı i20'sinin Türkiye piyasasındaki etkilerini inceleyeceğiz.

Döviz Kurlarının Otomobil Fiyatlarına Etkisi

Son dönemde Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, döviz kurlarını artırdı ve bu da otomobil fiyatlarına doğrudan yansıdı. Hyundai'nin 2023 model makyajlı i20'sinin Türkiye'ye gelişi de bu etkilerden nasibini aldı.





Hyundai'nin 2023 Model Makyajlı i20'si

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Hyundai'nin 2023 model makyajlı i20'nin Türkiye pazarına gelişi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu modele dair önemli detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Yenilenen Tasarım

Makyajlı i20, dış tasarımında önemli değişikliklerle geliyor. Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken bu model, şehir içi ve şehir dışı kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.





Motor Seçenekleri

Hyundai, makyajlı i20 modelinde farklı motor seçenekleri sunmaktadır. Bu seçenekler arasında 1.4 atmosferik ve 1.0 turbo motorların yanı sıra 1.2 lt atmosferik motor da bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bir seçenek bulmalarını kolaylaştırır.

Fiyatlandırma

Hyundai makyajlı i20 modelinin İngiltere'deki başlangıç fiyatını 700 bin TL olarak açıkladı. Ancak Türkiye'deki otomobil fiyatlarına baktığımızda, mevcut i20 modelinin 850 bin ila 970 bin TL arasında bir fiyat aralığına sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, makyajlı modelin baz versiyonlarının 1 milyon TL'ye yaklaşması ve üst versiyonlarının 1 milyon TL'yi aşması muhtemel görünüyor.