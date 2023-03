Misafirlerine ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşatma hedefiyle yola çıkan, İzmir Körfez manzaralı odaları, toplantı salonları ve fuaye alanlarıyla şehir otelciliğine yeni bir soluk getirmeyi vadeden Hyatt Regency İzmir İstinyePark, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel bir projeye hayata geçirdi. Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ın eşsiz lezzetlerin muhteşem sunumlarla birleştiği The Bay Restaurant’ında down sendromlu çocuklar ve anneleri ağırlandı. Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ın Genel Müdürü Zafer Canbaz, mutfağa geçerek down sendromlu çocuklar ve ailelerine hamburgerler hazırlandı. Yüzlerde gülümseye yol açan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ın Genel Müdürü Zafer Canbaz hazırladığı hamburgerleri çocuklar servis ederken çocukların, ailelerin ve Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ın Genel Müdürü Zafer Canbaz’ın katılımı ile birlikte bir yemek gerçekleştirildi.

Yenigün Haber