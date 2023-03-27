Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta konuk olan oyuncu Uğur Aslan, yaşanan büyük depremde Hatay'da 11 akrabasını kaybettiğini söyledi. Oyuncu, "Yeğenimin enkazın altında gelinliğine sarılırken çıkarıldığını anlatayım mı? Zaten her şeyimizi paramparça ettiniz."

Yaşadığı zor günleri anlatmakta zorlanan Aslan, "11 aile üyemi kaybettim. İnsan böyle bir garabetin içinde felaketten teselli bulmayı öğreniyor. Tarif edilebilir bir şey değil. Bu durumu savaş gibi görüyorum. Sürekli deprem bölgesindeyim. İyileşmek için sürekli birilerine dokunmaya çalışıyorum. Depremi yeğenimin 'amca ne olur yardım et, enkazdan çıkamıyorum" demesiyle öğrendim. Bir süre sonra yeğenim çıktı. 2. günün akşamında diğer yeğenimle yola çıktık. Onun abisi enkazda benim abim enkazda. Böyle acayip bir hikaye."

Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle bir parça çaldığı esnada, Uğur Aslan gözyaşlarına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı. O anlarda sosyal medyadan çok sayıda destek mesajları yağdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi