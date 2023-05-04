Demirören Medya Grubu bünyesinde bulunan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, Esenyurt'ta bulunan matbaa arsasını ve üzerindeki binaları, İHA ve SİHA üreticisi Baykar Makina Sanayii ve Ticaret AŞ'ye 816 milyon 551 bin TL'ye sattığını duyurdu. 61 bin 480 metrekarelik arsa üzerinde bulunan 4 adet matbaa tesis binası, bu satışla Baykar Makina'ya devredildi. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, 108 milyon 448 bin TL zarara uğradığını belirtti ve satışın peşin gerçekleştiğini bildirdi. Tapu devir işlemi 4 Mayıs 2023'te tamamlandı.