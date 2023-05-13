Kurulduğu günden bu yana, Türkiye’de yaşanan tüm afetlerde acil ve temel ihtiyaçlara erişime odaklanan AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, deprem bölgesinde nasıl bir çalışma yaptıklarını anlattı.

Başyurt ‘’Kurucularından olduğumuz Afet Platformu ile birlikte, ilk andan itibaren bölgede, afet sonrası hasar tespiti ve ihtiyaç tespiti için çalışmaya başladık. Acil insani yardım desteğinde bulunduk. Fakat bildiğiniz üzere, bölgeye, her kurumun kendi uzmanlık alanına uygun katkılar sağlaması çok önemli. Depremin akut döneminin ardından, biz asıl misyonumuz olan kalıcı yapıların inşasına ve istikrarlı hizmetlere odaklandık.’’ dedi.

AÇEV’in öncelikle Gaziantep Nurdağı, Hatay Defne ve Adıyaman’daki konteyner kentlerde çocuk, ebeveyn ve kadın dostu merkezler kurduklarını söyleyen Senem Başyurt ‘’Önümüzdeki günlerde açmayı planladığımız bu merkezlerin, deprem bölgesinde, güvenli, geliştirici ve birleştirici alanlar olmasını hedefliyoruz. Depremden etkilenenleri ruh sağlığı uzmanları iş birliğinde psikososyal olarak destekleyecek ve yine onların ihtiyaçları doğrultusunda revize edilen bilimsel temelli eğitim programlarımızı bölgede uygulayacağız. Aynı zamanda merkezden uzak yerleşim birimlerinde ve köylerde yaşayanlara ise gezici hizmet araçlarımızla ulaşacağız. Bu araçlarımız, birer mobil destek ünitesi olarak hizmet verecek. Çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere düzenli, bilimsel temelli ve sanat odaklı etkinlikler uygulayacağız. Ebeveynlerinin de hem iyi olma hallerini koruyabilmeleri hem de çocuklarının gelişimlerini destekleyebilmeleri için program uygulamaları planlıyoruz.’’ dedi.

Çocuğun bakımında ve gelişiminde anne ve babanın eşit sorumlulukla hareket etmesinin çok önemli olduğunu belirten Başyurt ‘’Anne ve babaların çocuklarının gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olmalarının, çocuklarıyla yakın ve destekleyici iletişim kurmalarının hem çocuğun gelişiminde hem de anne baba üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde babaları çocukların gelişimine katkı vermeleri yönünde destekleyecek programlar, etkinlikler ve politikalar ya yok ya da yok denecek kadar az. Bu nedenle babaların çocukların bakımına katılımını, çocukların gelişimi desteklemeleri için gerekli becerileri edinmesini sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz.’’ dedi.