Koçyiğit Dünya Tiyatrolar Günü mesajını ‘’Tiyatroya gönül veren, emek veren, hoş görü ve sevgiyi yaşam biçimi olarak benimsemiş tüm tiyatro emekçilerimizin bu özel gününü kutluyorum. Ve tiyatromuzun gelişmesine katkıda bulunan kaybettiğimiz tüm ustalarımızı saygıyla anıyorum. Bir toplumun uygarlık seviyesinin göstergelerinden biri, o ülkenin insanlarının, çağdaş sanata katılımları ve evrensel sanata katkıda bulunabilmeleridir. Kültürün en önemli dalı olan sanat ve sanatçıyla ilgili düşünce ve sözleri için ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha yürekten alkışlamak gerektiğini düşünüyorum.’’ diyerek paylaştı. Ayla Algan ise tiyatronun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyerek, tiyatromuz için kadınların sahnede yer almasının önünü açan Mustafa Kemal Atatürk’ün başta olmak üzere, Muhsin Ertuğrul’un çok kıymetli olduğunu belirtti.