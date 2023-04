Ödül almamaya gayret ettiğini söyleyen Zeynel Abidin Ağgül, ‘’Verirlerse gitmiyorum, gitmemeye çalışıyorum ya da bana vermeyin ona verin diyorum. Sergiyi de bir türlü kendime yakıştıramadım öyle söyleyeyim. Çok da sergi açılacak fotoğraflarım yokmuş gibi geliyor bana.’’ dedi.

Kendisini sanatçı değil zanaatkar olarak görmeyi tercih eden Zeynel Abidin Ağgül ‘’Zanaatkâr olmak çok güzel bir şey. Bize şimdi sanatçı falan diyorlar hala içselleştirmiş değilim sanatçı olmayı. Yaptığım işi sanat olarak kabul etmeyi de içselleştirmiş değilim. Ama zanaatkâr diyorsan orada süperim, tamam evet, tam bana göre. Zanaatta biraz esnaf var, biraz dostluk var, arkadaşlık var bir şeyleri üretmek ve dönüştürmek var. Silip yıkıp tekrardan değil de var olandan bir şey üretmek. Bu en önemli şey işte, var olana bir şey katıyorum insanların fark etmediği. Onu seviyorum. O da işte zanaatla oluyor.’’ dedi.

Bugüne kadar birçok insanı çeken Zeynel Abidin Ağgül çekemediği için üzgün olduğu ve hayalini kurduğu bir kişinin olduğunu söyledi. Ağgül ‘’Kimi istediysem çektim aklımda hiç kimse kalmadı fakat bu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarını görünce, incelemeye başlayınca, ‘keşke bunu çekseydim, keşke onu çekebilseydim’ diyorum. Çünkü o kadar fotojenik, o kadar enteresan bakıyor ki… Çok ayrıcalıklı onun fotoğrafçısı olmak anladığım kadarıyla. Keşke çekebilseydim çok isterdim. İnşallah rüyamda bir yerde çekerim. Bir tek o var böyle hayalini kurduğum.’’ dedi.

Kırk yılı aşkın süredir fotoğrafçılık yapan ve çocuk yaşlardan itibaren fotoğrafçılık yaparak hayatını geçindiren Zeynel Abidin Ağgül ‘’Deklanşöre çok bastım, milyonlar olmuştur.’’ diyerek 18 yaşında aldığı ilk fotoğraf makinesiyle beraber moda fotoğrafları çekmeye başladığını söyledi. Ağgül ‘’Gözüme nasıl güzel geliyorsa, içimden nasıl geliyorsa öyle fotoğraflar çekmeye başladım.’’ dedi.

Hırslı biri olmadığını söyleyen Zeynel Abidin Ağgül ‘’Çok çalışmayı kendime amaç edindim. İyi çalışmak çok çalışmak, ondan sonra para kazanmak. Bir dönem hırsım oldu ama daha sonra, kendimi tanıdıktan sonra, çok çalışıp çok para kazanmak gibi bu tip şeyleri unutmaya başladım. Kendimle ve bu kâinatı yaratanla, etrafımla ilişki kurmaya başladım. Çok okudum, okul okuyamamış olmamın verdiği bir eksiklikle, aklınıza gelebilecek her romanı, her kitabı, her şeyi, ilanları bile okudum. Kendi iç bağlantımı kurup, dışarıyı bulup, insanlarla iletişimi iyi sağladıktan sonra ki en önemli şey bu. Ondan sonra geldi başarı.’’ dedi.

Fotoğraf makinesini bedeninin bir parçası gibi hisseden Zeynel Abidin Ağgül ‘’Elime makinemi aldığımda, sanki benim bedenimin bir parçasıymış gibi hissediyorum, o bir makinelikten çıkıyor tamamen. Görenler de öyle hissediyor. Şu ana kadar kullandığım hiçbir şey bu kadar benmiş gibi olmadı ama fotoğraf makinamı elime aldığımda, o elimle bileğimle falan özdeşleşiyor daha da ötesi kalbimle özdeşliyor, ruhumla içimle hislerimle… Hala kendini çok beğenen biri değilim açıkçası, örneğin yaptığım işleri bugün çok beğenirim, yarın bir daha baktığımda o bana o kadar iyi gelmez.’’ dedi.

Usta çırak ilişkisinden de söz eden Ağgül ‘’Bizim yaşadığımız usta çırak ilişkisinde çok duygu vardı, çok ruh vardı o yüzden oradan gelenler sanki biraz daha bu işi derinden hissederek yapıyorlar, yani okulunu okumuş olanlarda biraz matematik var, orada bir çizgi var, kalıp var ama onun dışına zor çıkıyorlar, zamanla çıkıyorlar çıkanlar var. Benim asistanlarım arasında da çok yetenekli, benden daha iyi fotoğraf çekebilen çocuklar var. Ama onlara hep şunu derim: Daha iyi iletişim kurmanız lazım, daha insan olmanız lazım, biraz tevazu olması lazım. Çünkü gerçekten iyi fotoğraflar çekiyorsunuz ama iletişimi kuramıyorsunuz.’’ dedi.

Fotoğrafın dijitale geçmesiyle ilgili de samimi açıklamalardan bulunan Ağgül ‘’Yeni nesil fotoğrafçılar, fotoğrafa dijitalle başlamış fotoğrafçılar bir kare için beş yüz kare çekiyorlar ve arasından bulmaya çalışıyorlar fotoğrafı. Bizim zamanımızda bir kare için maksimum üç kare çekmek zorundaydın ve üç kareden bir tanesinin kesin iyi olması gerekiyordu. İyi fotoğrafçılar bir karede buluyordu, biz bir karede bulanlardanız o arada. Dolayısıyla sonra dijitale geçince hala çok tüketmiyorum dijitali mesela çok fazla çekmiyorum, buluyorum. Çünkü doğru zamanda basmanız gerekiyor fotoğraf deklanşörüne. Hissetmen gerekiyor yoksa makineyi buraya koyayım size diyeyim ki başını aşağı yukarı sağa sola eğ bilmem ne saniye de on beş kare çeksin. Mutlaka çıkartırım aradan, o yüzden dijitalden gelenlerin analoğa gitmesi biraz zaman alır. O dönemin ruhu vardı böyle bir analoğun filmleri kullanması etmesi falan romantizmi vardı.’’ dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi