141 ülkeye giden toplamda 1450 şehir gördüğünü belirten Saffet Emre Tonguç ‘’Hayat benim için çok ilginç bir yolculuk. Abim Viyana’da okurken 1981‘de ilk Avrupa seyahatime başladım. Viyana’ya gitmek iki günümü aldı ve o günden beri gezmeye hiç ara vermedim. Yirmiye yakın pasaport eskittim. Evde de sıkı bir pasaport koleksiyonum var.’’ dedi.

Tarihimizin önemine vurgu yapan Saffet Emre Tonguç ‘’Biz tarihimize sahip çıkamıyoruz. Farkında bile değiliz tarihimizin. Tarihi yerlere düzenlediğim gezilerde, katılımcılara tarihimize yönelik sorular sorduğumda neredeyse kimse cevap veremiyor. Keşke geçmişin bilge insanlarının bilge sözlerine kulak verip günümüze uyarlasak. Keşke eserlerimizin hepsi yurduna dönebilse.’’ dedi.

37 ödülü olduğunu ve kendini çok şanslı gördüğünü belirten Tonguç ‘’Rehber olmak için eğitimin şart olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerin rehberlik bölümünde okuması lazım. Yabancı dil şart. Ben İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Fransızca biliyorum. Hepsini çok iyi konuşamasam da özellikle rehberlik yaptığım İngilizce, Türkçe, Almanca…. Derdimi anlatabiliyorum. Yanlış bir cümle kurmaktan da korkmuyorum. Hayatımı idame edecek kadar da biliyorum.’’ dedi.

Kanatlarımda İstanbul kitabını dünyaca ünlü oyunculara da imzalayan Tonguç ‘’Biz kendimizi iyi pazarlayamıyoruz. Bu beni çok üzüyor. Ben kitabı bu yüzden yazdım; hatta İngilizcesini de yaptım. ‘’Kanatlarımda İstanbul’’ İngilizcesiyle beraber 50 baskı oldu. Yazdıklarım en çok satan kitaplar listesinde yer aldı. Bu benim için çok büyük bir gurur. Emine Ersan arkadaşım Monica Bellucci’ye ve ünlü tenor Mario Frangoulis’e imzalattı kitabımı. Catherine Zeta Jones ve Michelle Douglas’a imzalamıştım kitabımı… Çok zarif yazı yollamışlardı: “Sevgili Saffet, değerli kitabın için çok teşekkür ederim.’’ dedi.