‘’Gittiğim her yeri evim yapmaya çalışmışımdır. Kötü olan her şeyin formunu değiştirip onu iyi hale getirmek benim huyumdur.’’ diyen Yasemin Sakallıoğlu samimi açıklamalarda bulundu.

Tiyatroya olan ilgisinin lise yıllarında başladığını belirten ünlü isim, ‘’Lisede tiyatro aşkım oldu. Şu anki halime şaşırıyorum. Çünkü televizyon falan değil hep tiyatro vardı aklımda.’’ dedi.

Babası sayesinde bankacı olduğunu söyleyen Yasemin Sakallıoğlu ‘’Babam hep polis ya da muhasebeci olmamı isterdi. Annem de evlenmemi isterdi. Ben ise tiyatrocu olmak isterdim. En büyük hedefim belediye tiyatrosuna girmekti. Sonra babam sayesinde bankacı oldum.’’ dedi.

Bankadan istifa etmeden önce Yeteneksizsiniz programına başvurduğunu söyleyen ünlü isim kendisini tüm Türkiye’ye tanıtan video sonrası geri döndüklerini ifade etti. Sakallıoğlu ‘’Bankadan istifa etmeden önce programa başvurmuştum ama beni aramadılar. Sonra videom yayınlandı ve Yeteneksizsiniz’den aradılar. Videonun ardından 4. Günde ana haberlerdeydim. Önce tedirgin oldum. Sabah sekizde haberlerde kendimi gördüm ve ‘’Türkiye bu kadını konuşuyor’’ başlığı atmışlardı. Korktum cümleden, çok şaşkındım.’’ dedi.

‘’Aslında çok içine kapanık biriyim. Özgüvensizlik ve özgüven el ele tutuşuyor benim için. O bir savaş bende.’’ diyen ünlü isim ünlü olmanın kolay olmadığını ise ‘’Kimse ünlü olmayı kolay sanmasın. 2-3 sene boyunca güzel teklifler gelmedi.’’ diyerek ifade etti.

Kariyerinde rol aldığı ilk dizi olan Eşkıya Hükümdar Olmaz setinde eşi Burak ile tanışan Yasemin Sakallıoğlu ‘’Burak ile çok güzel arkadaşlığımız vardı. Sonra aşka döndü. Evlilik benim için değişen tüm formlara ayak uydurmaktır. Çünkü her şey değişir.’’ dedi.

Bu sektörden önce de sonra da kendisini emekçi olarak ifade eden Yasemin Sakallıoğlu kendisini çok eleştirdiğini söyledi. Ünlü isim ‘’Hiç kimse benden daha kötüsünü yapamaz. Ben kendimi çok eleştiririm.’’ dedi.

Yasemin Sakallıoğlu ‘’Hayatım boyunca çetin sınavlarım oldu. Ama hiç keşkem olmadı. Sınavlarım vardır ama geçmek için elimden geleni yaparım. Kabullenme benim için en büyük derstir.’’ dedi ve ilham kaynağını ise ‘’Benim ilham kaynağım herkes. Birinin kötü bakışı bile benim için malzemedir.’’ cümleleriyle açıkladı.