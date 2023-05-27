Aslında tekstilci ve dokuma atölyesi mezunu olan Hikmet Barutçugil, mesleğini hiç yapmadığını belirtti. 50 senedir ebru sanatıyla ilgilenen sanatçı ‘’ Ben başlayalı 50 sene oldu. Başladığım yıllarda ebru sanatının bugün geldiği noktayı hayal bile edemezdim. Çok mutluyum, bu sanatlar kaybolmayacak. Hem de gençler adına mutluyum. Çünkü bildiğimiz yüzlerce, binlerce meslek 10-15 sene içinde kaybolacak. Yapay zeka, endüstrileşme, makineleşme, elektro mekanik gibi dallar genişledikçe bir sürü meslek kaybolacak ama sanat hariç… Sanatın yerini doldurabilecek hiçbir şey yok şimdilik.’’ dedi.

Ebru sanatının iki yüzü olduğunu söyleyen sanatçı bunu ise şöyle açıkladı: ‘’Ebrunun görünen ve görünmeyen iki yüzü var. Görünen yüzü; boyalı bir kağıt. Görünmeyen yüzünün arkasında ise çok derin duygular var. Görünmeyen yüzünde ilahi güzellik arayışı var.’’

Ebru sanatıyla uğraşmak, beyne reset atmak olduğunu belirten sanatçı ‘’Olumsuz duygulardan arınıp, huylarda yumuşamayı sağlıyor.’’ dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi