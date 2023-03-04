Hürrem Erman ile kariyerinde birçok filme imza atan Hülya Koçyiğit ‘’Hürrem Erman, babalık görevi yapmıştı bana. Kariyerimde nasıl adımlar atmam gerektiği, niçin yapmam niçin yapmamam gerektiği konusunda bana fikirler verdi. Birlikte yaptığımız filmleri hatırlayınca, nasıl bir grafik çizmiş bana, adeta benim kariyer hocam olmuş.’’ dedi.

2003 yılında babası Hürrem Erman’ı kaybedince Erman Film’in yönetiminin başına geçen Fuat Erman, oğlu Can Erman’ın sinema okuması için kendisinin yönlendirmediğini söyledi. Erman ‘’Herkes, oğlunu sinemanın içinde büyüttün, nasıl onu yönlendirdin, kim bilir belki de baskı yaptın, dedi. Ne okusun diye düşünürken, ben sinema okuyacağım, dedi. Ben tabii çok memnun oldum ve şu an devam ediyor.’’ dedi.

Erman, ‘’Yeşilçam’da çok rekabet vardı. Rekabet olmaması imkansız. Herkesin bir yolu vardı fakat o yollar bir yerde, bir kavşakta buluşuyordu. Şimdi biraz dağınıklık var. Yani bir blok halinde bir Türk sineması göremiyoruz. Ne oyuncuları ile, ne teknik ekibi, ne yönetmenliğiyle... Herkes kendi yoluna gidiyor ama Yeşilçam’da herkes bir adresteydi. Herkes zamanında buluşurdu.’’ dedi.

Fuat Erman ‘’Bu dünyayı anlatmak için mütevazı bir şekilde birkaç dizi önerdim. Çünkü bir tane dizi yapıldı Yeşilçam hakkında, o pek ilgi görmedi. Bir kitap yaptırdım ben. O kitapta, bunu sen yazarsın, dediler. Överim, bu adam tanrı mıydı, eleştiririm ya ayıp baksana oğlu babasını eleştiriyorlar derler diye reddettim. Güvendiğim birisine verdik ve çok da iyi bir kitap oldu. Dedim ki bu kitap bir yol gösterici olsun, gene siz değişiklikler yaparsınız, dedim. Pek ilgi görmedi. Çünkü o çok renkli bir dünya. Bugün onu bilmeyenler de bu renkli dünyaya ilgi duyuyor.’’ dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi