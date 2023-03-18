Babası Haluk Kurtoğlu ve annesi Muazzez Kurtoğlu’nun izinden giderek, küçük yaştan itibaren oyunculukla ilgili olan Cem Kurtoğlu, ‘’Öyle bir soyadı taşıyorsunuz ki, öyle bir ebeveynleriniz var ki gerçekten ustalar ve o mesleklerine hayatlarına, yaşam şekillerine hiçbir şekilde laf getirmemişler ve hep ön planda tutulmuş insanlar. Büyük bir sorumluluk. Başta bunun sıkıntısını çektim, okuldayken çok çektim. ‘Haluk'un oğlu’ dediler. Sonra bunu unutman lazım dedim. Çünkü o zaman onlarla yarışmak gibi bir duruma girmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil, gerek de yok. Çünkü onlar başka bir kişilik. Ben başka bir kişiliğim. Hepimizin yolu başka bir şekilde ilerliyor, bu tabi çok kolay olmadı, yıllar sürdü.’’ dedi.

Yönetmenliğin yetenek mi yoksa eğitimle mi ilgili olduğuna dair de açıklamalarda bulunan Kurtoğlu, ‘’Yönetmen doğuluyor bence. Çok iyi bir oyuncu olmayan, çok usta yönetmenler gördük ki çok iyi yönetmenler. O başka bir iş. Ben de yaparım, yapmam o ayrı konu ama yönetmenlik çok başka bir bakış açısı gerekiyor. Biz tabii ki rolümüzü çalışırken kendi oynadığımız karakteri daha çok incelemeye, daha üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Ama bir yönetmen işe bütünlüğüyle bakıyor ve bütününü görmek zorunda, yani bittiği halini önceden görmek zorunda. O çok bambaşka bir şey. Ayrı bir vizyon gerekiyor.’’ dedi.

Tiyatro ve dizilerde rol aldığı yıllarda, program sunuculuğuna Gün Başlıyor programıyla başlayan oyuncu ‘’Sunuculuğa nasıl cesaret ettim bilmiyorum ama biraz belki benim yapımda da olan bir şey vardır. Hep zoru seçtim hayatımda. Allah'a şükür beceremediğim az oldu.’’ Dedi. Ardından, çok uzun yıllar süren ve Haluk Bilginer’den devraldığı Sıcak Saatler ile fenomen bir işe imza atan Cem Kurtoğlu ‘’ Sıcak Saatler fenomen bir işti. Türkiye'deki ilk reality şov denemesiydi. Tabii ki yanlışlar olmuş olabilir ilk başlarda. Çünkü biz ne yazık ki biraz Türkiye'de her işi o dönemler hep deneme yanılma yöntemi becermeye çalıştık. Aynen bu programı da öyle. İnanın bana, bittiği güne kadar o gece hep çarşamba geceleriydi ve hep aynı saatteydi program hiç değişmedi. Türkiye ekranlara kilitleniyordu. Türkiye'yi sallamış bir program. O dönemde bile.’’ dedi.

Sıcak Saatler’in şimdi yapılmasının zor olduğunu belirten oyuncu ‘’Bizim tarzımızda yapmak çok zor. Artık bu format bir stüdyoya döndü. Stüdyoda konuşuluyor. Ama bu tarzda yapmak çok zor. Çünkü artık rutin ve çok belli kuralları var. Birçok şeyi söyleyemiyorsunuz gösteremiyorsunuz.’’ dedi.

Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapan Cem Kurtoğlu, seslendirme yapmanın oyunculuktan daha zor olduğunu söyledi. Oyuncu ‘’Seslendirmenin yurtdışında da nasıl yapıldığını biliyorum. Adamlar Tom Hanks gibi bir oyuncuyu veya diğerlerini canlandıracaksa yirmi beş gün prova yapıyor ve bir filmi on günde bitiriyorlar. Biz stüdyoya giriyoruz. Kulaklığı takıyoruz elimizde neyse, karşımızda. Çok kolay zannediliyor ama normalde çok zor.’’ dedi.

Kod Adı: Koz filminde Recep Tayyip Erdoğan’ı canlandıran Cem Kurtoğlu ‘’Yaşayan bir insanı canlandırmak dünyanın en zor işi. Fenomen olmuş karakterleri oynayabilirsiniz ama onlar artık yaşamıyordur. Şimdi ülkenizde aynı zamanda bir popülerliğe sahip bir kişiyi canlandırmak çok zor bir iş. Ama ben riskleri severim.’’ dedi.

Atatürk’ü canlandırmak da istediğini söyleyen oyuncu ‘’Atatürk oynamayı çok isterdim. Che Guevera’yı oynamayı çok isterim. Keşke Atatürk’ü oynayabilseydim. Benzerim de biraz.’’ dedi.Oyuncu olmak isteyen gençler için de samimi açıklamalarda bulunan Cem Kurtoğlu ‘’Oyunculuk dünyanın en şerefli, en zevkli, gerçekten inanıyorsan ve yapmak istiyorsan en onur verici işlerinden bir tanesi. Fakat şöyle ikiye ayıralım bence oyuncu olmak isteyenler için. Birincisi; ekranda gördüğü veya perdede gördüğü, popüler yerine geçme, artist olmak diyeyim ben buna, ünlü olmak onların hayatlarını yaşamak istiyorlar. Ki çoğunluğu biraz böyle son dönemde oyuncu olmak isteyenlerin. Bunlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Zaten onlar yaşayıp görecekler, öyle olmadığını görecekler. Ama gerçekten oyuncu olmak isteyenlere iki birkaç şey söyleyebilirim. Dünyanın en zor işini en zor işini yaptıklarını bilmeleri ve bunun bilincinde olmaları lazım. Asla pes etmemeleri gerektiklerini bilmeleri gerek. Çünkü zaman zaman hepimizi pes ettirecek durumlar oldu. Bunların üstesinden gelmeyi bilmek lazım. Beynini ve zihnini çok açması gerekiyor. Bir oyuncu at gözüyle bakmamalı hiçbir şeye, dünyaya da her şeye biraz açık olmalı. Bizim tek enstrümanımız bedenimiz. Bu yüzden kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Sağlığınızı, vücudunuzu çok iyi korumanız lazım. Bedenimizden başka bir enstrümanımız yok bizim.’’ dedi.





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