Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan ve her söylediğiyle gündemde olmayı başaran Hülya Avşar, önceki gün alışveriş için gittiği İstinyePark’ta görüntülendi. Uzun süredir objektiflere yansımayan Avşar, alışveriş maratonundan sonra ayak üstü muhabirlerle sohbet etti. Avşar kızı, bayram için Kıbrıs yolcusu olduğunu ve bayramı orada karşılayacağını belirterek muhabirlere iyi bayramlar dilemeyi ihmal etmedi.

