İstanbul Havalimanı’nda karşılanan 100 kişilik Hull City kafilesi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne geçti.

Hull City, “Corendon Summer Tour 2023” için Türkiye’de

Hull City, “Corendon Summer Tour 2023” etkinliği kapsamında 2-12 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Hull City’nin Galatasaray ve Atakaş Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takımın Türk yıldız oyuncusu Ozan Tufan ve futbolcuların katılımıyla 4 Temmuz 2023 Salı günü düzenlenecek basın toplantısında Hull City’nin yeni sezon yatırımları, hedefleri ve planlamaları konuşulacak.

Hull City, “Corendon Summer Tour 2023” kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü Kocaeli Stadyumu’nda saat 19.45’te Galatasaray ile dostluk maçı oynayacak. Hull City, 9 Temmuz Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 19.30’da Atakaş Hatayspor ile gerçekleştireceği hazırlık maçı öncesinde de Riva’daki kampta hazırlıklarına devam edecek.