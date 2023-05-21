Hükümete yakın kanal, Türkiye’deki çalışanların büyük bir bölümünün merakla beklediği asgari ücret zammını açıkladı. Asgari ücrete yapılan zam, Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı olarak kayıtlara geçti. Peki bu zam ne kadar oldu ve çalışanlar ne zaman yararlanacak?

Asgari Ücrete Zam Oranı

Hükümete yakın kaynaklar, asgari ücrete 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrette yüzde 30 ila 40 arasında bir artıştan bahsediliyor. Bu artışın ardından net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin 11 bin TL'ye yükselmesi anlamına geliyor. Bu zam ile birlikte, Türkiye’deki çalışanların büyük bir bölümü maaşlarında önemli bir artış görecektir.

Zam Tarihi

Asgari ücrete yapılan zamın tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, kaynaklar yeni zammın Temmuz ayından itibaren geçerli olacağını belirtiyor. Bu da, birçok çalışanın yaz aylarına maaş artışı ile gireceği anlamına geliyor.

Zamın Etkileri

Asgari ücrete yapılan bu büyük zam, Türkiye’deki çalışanların hayatlarını olumlu yönde etkileyecek. Özellikle, düşük ücretli çalışanlar için bu zam oldukça önemli bir artış anlamına geliyor. Ancak, bazı uzmanlar zamın enflasyon nedeniyle pek de yeterli olmadığını savunuyor.

Türkiye’de çalışanların büyük bir bölümünü ilgilendiren asgari ücret zammı, Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı olarak kayıtlara geçti. %40 oranındaki zam ile birlikte, çalışanların maaşları önemli bir artış görecek. Zamın Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı tahmin ediliyor ve düşük ücretli çalışanlar için oldukça önemli bir artış anlamına geliyor.