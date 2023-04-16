Girdiği davalardan edindiği bilgiler ışığında, gözlemlediği ve raporladığı dosyalardan 15 Temmuz'un ardından yargıda yaşanan sürecin hukukçu gözünden resim resim anlatıldığı "101 soruda 15 temmuz yargısı" kitabı, okur ile buluştu.

2016 yılının 15 Temmuz'unda meydana gelen darbe girişimi, siyasi iktidarın kendi vatandaşlarına uyguladığı hukuk dışı eylemlere nasıl dönüştü? Yargı baştan aşağı iktidar gücü tarafından kuşatılarak medyaya nasıl sahip olundu? İktidar medyası yaratılarak 15 Temmuz sonrası hukuksuzluk ve yaydığı şiddet, dalga dalga yayılarak toplumsal çürümeye nasıl yol açtı?

Bir siyasi iktidarın kendi ülkesinde “terminatör” gibi davranarak devletin temeli olan hukuku ve yargıyı paramparça etmesi çok sık rastlanan bir durum değildir. Hukuk ve yargı düzeni paramparça edilince, gün gelir herkes hukuksuzluk ve şiddette eşitlenerek bundan nasibini alır. Üstünlerin hukukuna göre cezasız kalan şiddet, zamanla toplumun üzerine çöker ve yaygınlaşır. Hukuksuzluk ve yaydığı şiddet ise tıpkı bir taşın suya atılması gibi, dalga dalga yayılarak toplumsal çürümeye yol açar. Türkiye’de yaşanan budur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ