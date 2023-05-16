HÜDAPAR, İslami değerlere dayalı bir politika izleyen ve özellikle Türkiye'nin doğu illerinde etkili olan bir parti olarak bilinir. Parti, Kürt sorunu ve bölgesel gelişme konularında aktif olarak faaliyet göstermektedir. HÜDAPAR'ın hedefleri arasında demokratik çözümler, insan haklarına saygı, adalet, ekonomik kalkınma ve sosyal refah yer almaktadır.

HÜDAPAR kimdir nedir?

HÜDAPAR, Hür Dava Partisi'nin kısaltmasıdır. Hür Dava Partisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti, 2012 yılında kurulmuştur. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur. Kurucu genel başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dır.

HÜDAPAR kaç milletvekili çıkardı?

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin listelerinden aday olan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Şehzade Demir ve Faruk Dinç’in milletvekilliği kesinleşti.

14 Mayıs’ta yapılan seçimde henüz kesin olmayan sonuçlara göre Hür Dava Partisi'nden (HÜDA-PAR) 3 isim milletvekilliğini garantiledi.

HÜDA-PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul 3. Bölge 4. Sıra adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA-PAR Genel Sekreteri ve AK Parti Antep 6. Sıra adayı Şehzade Demir, HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanı ve AK Parti Mersin 4. Sıra adayı Faruk Dinç milletvekili olarak seçildi.

HÜDA-PAR’dan dört isim AK Parti listelerinden aday olmuştu.

AK Parti Batman ikinci sıra adaylığında yeterli oyu alamayan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı’nın Meclis’e giremediği belirtildi.